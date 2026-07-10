Pendant que le streaming patine sur Terre, la NASA a déjà envoyé une vidéo 4K depuis la Lune

25 millions de spectateurs assistent au tout premier livestream 4K diffusé depuis la Lune

Des débits de 260 Mbps permettent d’envoyer de la vidéo sur plus de 400 000 kilomètres

AWS GovCloud joue un rôle clé dans les simulations de la NASA

Amazon Web Services – le plus grand hyperscaler cloud, avec une part de marché équivalente à celle combinée de Microsoft et Google – vient de contribuer à rendre possible le tout premier flux vidéo 4K diffusé depuis la Lune.

L’entreprise a transmis des images vidéo depuis le vaisseau Orion par laser, avec environ 25 millions de personnes ayant suivi la diffusion sur NASA+, YouTube et la plateforme Prime Video d’Amazon.

C’est non seulement la première fois qu’une vidéo 4K est transmise de la Lune vers la Terre, mais cela marque aussi une avancée majeure pour la transmission vidéo par optique laser, en remplacement des systèmes radio classiques.

AWS a permis des débits de 260 Mbps via laser

Le pilier de cette transmission repose sur le système de communications optiques Orion Artemis II de la NASA (O2O) – un terminal basé sur le laser, développé depuis plus de 20 ans, capable d’atteindre des débits allant jusqu’à 260 Mbps. Autrement dit, suffisamment rapide pour une vidéo 4K en temps réel ainsi que pour d’autres données critiques de mission.

En général, des plateformes comme Amazon Prime Video recommandent une connexion de 15 à 20 Mbps pour lire de la vidéo 4K. Avec les 260 Mbps ouverts par la NASA et AWS, une marge importante restait disponible pour transmettre en parallèle d’autres données clés, comme la télémétrie, les communications vocales, les données de mission et divers fichiers.

Contrairement aux systèmes radio traditionnels, les communications optiques promettent une bande passante bien plus élevée et s’adaptent mieux à la transmission de volumes de données beaucoup plus importants. Elles devraient donc jouer un rôle croissant à mesure que l’exploration spatiale franchit de nouvelles étapes.

Dans ce cas précis, les transmissions laser ont été reçues par l’observatoire du Mont Stromlo, près de Canberra en Australie, tandis que le complexe White Sands de la NASA, au Nouveau-Mexique, s’est chargé du traitement et de la distribution des signaux. « AWS, la NASA et l’ANU ont mis en place cette connexion en quelques semaines, pour un coût équivalent à celui d’un ordinateur portable », a indiqué l’entreprise.

Au total, la vidéo a été transmise sur une distance estimée à plus de 400 000 kilomètres, « reliant les spectateurs aux humains les plus éloignés de la Terre ».

Le partenariat entre Amazon et la NASA va toutefois bien au-delà, l’entreprise hébergeant également la plateforme de streaming officielle NASA+ via ses services AWS Elemental.

Amazon joue un rôle clé dans la trajectoire de la NASA

Au-delà de la vidéo, l’infrastructure cloud d’Amazon s’avère essentielle pour d’autres opérations centrales de la NASA. Son équipe de sciences du vol, basée au Johnson Space Center, exécute des dizaines de milliers de simulations de trajectoire pour chaque fenêtre de lancement, générant entre 2 et 5 To de données par tir.

Amazon indique que ces simulations s’exécutent sur AWS GovCloud (US), garantissant un niveau de sécurité maximal pour les données sensibles. Grâce à une technique appelée cloud bursting, la NASA peut « mobiliser à la demande des centaines d’instances cloud supplémentaires basées sur Intel », ce qui permet d’ajuster et d’optimiser les trajectoires presque en temps réel.

Au-delà du contrôle de mission, ce succès en matière de diffusion vidéo pose les bases des futures missions spatiales, notamment le prochain alunissage Artemis IV, que la NASA espère faire suivre en direct par 250 millions de spectateurs.