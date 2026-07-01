SpaceX prépare-t-il un réseau mobile Starlink pour le grand public ? Cette rumeur qui intrigue autant qu’elle divise
Starlink sur smartphone ?
- SpaceX envisagerait de lancer un réseau mobile Starlink
- L’entreprise pourrait tenter de construire sa propre infrastructure
- Des analystes estiment qu’un accord avec un opérateur reste plus probable
SpaceX prévoirait de lancer un réseau mobile sous la marque Starlink afin de concurrencer Verizon Wireless, AT&T et T-Mobile aux États-Unis — même si certains doutent de la capacité de l’entreprise à réellement s’imposer sur ce marché.
D’après le Financial Times, SpaceX a récemment partagé ses ambitions avec des investisseurs et compte proposer des forfaits aux particuliers. L’entreprise collabore déjà avec T-Mobile aux États-Unis pour fournir des services de messagerie d’urgence par satellite.
Il ne s’agirait toutefois pas d’un réseau basé uniquement sur les satellites, qui ne pourraient pas offrir une capacité suffisante à eux seuls. L’idée serait plutôt que SpaceX développe sa propre infrastructure terrestre, et l’entreprise a déjà versé 17 milliards de dollars à EchoStar pour une partie des licences de spectre sans fil.
Les trois grands opérateurs ont jusqu’à présent refusé de conclure des accords de type MVNO (opérateur mobile virtuel) avec SpaceX. Certains analystes estiment toutefois que des accords pourraient finir par être trouvés, éventuellement en utilisant le spectre d’EchoStar comme levier.
Satellites et haut débit
La mise en place d’un MVNO Starlink Mobile, l’achat d’un MVNO existant, voire l’acquisition d’un opérateur déjà en place figurent parmi les options envisagées par SpaceX, selon les spéculations actuelles. Toutes ces pistes sembleraient plus simples que la construction de nouvelles antennes et stations de base.
L’analyste David Barden, de New Street Research, a déclaré au FT qu’il serait « extrêmement difficile » pour SpaceX de bâtir son propre réseau dans un marché « saturé » comme celui des États-Unis. Il considère aussi qu’il pourrait s’agir d’une stratégie de négociation visant à inciter les opérateurs existants à conclure un accord.
SpaceX et Starlink cherchent clairement à élargir leur offre de communication, avec des satellites de nouvelle génération en préparation. Par ailleurs, la plupart des smartphones haut de gamme disponibles aujourd’hui peuvent déjà se connecter à ces satellites sans matériel supplémentaire.
En ajoutant à cela le développement du haut débit Starlink et les capacités terrestres évoquées, l’offre de Starlink pourrait devenir très complète dans un avenir proche.
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