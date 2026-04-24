La NASA a lancé un outil gratuit aussi malin qu’addictif pour créer votre propre image satellite personnalisée

La NASA a lancé un outil gratuit et ludique pour célébrer le Jour de la Terre

Il permet d’écrire son prénom à partir de formations naturelles visibles sur des photos satellites

Les créations peuvent être partagées en ligne ou téléchargées pour être imprimées ultérieurement

On a déjà entendu parler d’écrire son nom dans les étoiles. Mais pourquoi ne pas l’écrire directement sur la planète Terre ? C’est précisément ce que propose le nouvel outil de la NASA. Une manière amusante de célébrer le Jour de la Terre tout en mettant en valeur la diversité des paysages et des reliefs de notre planète bleue.

Concrètement, il faut se rendre sur le site « Your Name in Landsat » de la NASA et saisir son prénom — ou n’importe quel mot — dans le champ situé en haut de la page. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton d’envoi pour voir le mot s’afficher, chaque lettre étant représentée par une forme dissimulée dans une image satellite.

Par exemple, en entrant « TechRadar », neuf images s’alignent côte à côte. La première peut montrer une formation rocheuse évoquant la lettre T, la suivante un courant océanique tourbillonnant rappelant un E, et ainsi de suite.

Le résultat prend la forme d’un petit divertissement numérique, simple et efficace pour apporter une touche d’originalité. Un lien vers la création peut être partagé ou l’image peut être téléchargée, prête à être envoyée par e-mail ou même imprimée comme carte postale.

En passant le curseur sur chacune des images utilisées pour composer le mot, apparaissent le lieu d’origine ainsi que sa longitude et sa latitude. Il est alors possible de consulter l’emplacement sur un service comme Google Maps afin d’explorer le paysage plus en détail.

Une distraction bienvenue

(Image credit: Future)

Ce nouvel outil de la NASA accompagne le Jour de la Terre, célébré le 22 avril cette année. Lancé en 1970, cet événement est consacré au soutien des initiatives de protection de l’environnement à travers le monde.

Il est donc logique que la NASA ait choisi cette date pour proposer son outil « Your Name in Landsat ». Les images utilisées illustrent la richesse et la variété des environnements présents sur le globe, et peuvent susciter une prise de conscience chez ceux qui les découvrent.

Selon la NASA, « les images satellites utilisées dans cet outil interactif font partie des archives étendues de Landsat, couvrant plus de 50 ans ». Elles proviennent de NASA Earth Observatory, NASA Worldview, USGS EarthExplorer et ESA Sentinel Hub, et peuvent être téléchargées individuellement. Landsat constitue le programme d’imagerie satellitaire le plus ancien au monde, actif depuis 1972.

En revanche, les images téléchargées ne sont pas particulièrement grandes, ce qui les rend peu adaptées à une impression au format poster ou équivalent. Elles restent toutefois un moyen agréable d’explorer la planète tout en s’amusant.