La Lune comme vous ne l’avez jamais vue : Artemis II franchit un cap

L’équipage de la mission Artemis II écrit l’histoire presque minute après minute. Alors qu’il se prépare à suivre sa trajectoire autour de la Lune, le vaisseau Orion a partagé plusieurs photos, dont une montrant une face de la Lune que les humains n’avaient encore jamais observée directement.

L’image, actuellement publiée sur les réseaux sociaux et probablement bientôt intégrée à la médiathèque de la NASA, montre une Lune à la fois familière… et méconnaissable.

Ce cliché spectaculaire arrive seulement un jour après que les astronautes d’Artemis II ont diffusé les toutes premières photos spatiales prises avec un iPhone — et, qui plus est, avec la caméra selfie.

Make new friends, but keep the old.A new photo captures the Moon's near side on the right (the side we see from Earth, identifiable by its dark splotches) and its far side on the left. The Artemis II crew are the first to see the far side with human eyes. pic.twitter.com/Z8QaZ6J9iAApril 6, 2026

Au premier regard, on pourrait dire : « Oui, c’est bien la Lune que l’on connaît. » Mais même un observateur occasionnel remarque rapidement que quelque chose diffère. Comme l’explique la publication de la NASA, la partie droite de l’image est tournée vers la Terre, tandis que la partie gauche montre un côté que personne n’a encore vu de ses propres yeux.

Les précédentes missions Apollo étaient en réalité trop proches de la Lune pour obtenir cette perspective (158 miles en 1970). L’équipage d’Artemis volera à environ 4 070 miles au-dessus de la surface, bénéficiant ainsi d’une vue complète du seul satellite naturel de la Terre.

Plusieurs années ont été consacrées à photographier la Lune avec différents appareils numériques, notamment une paire de Sony Alpha. D’abord avec un NEX-5 équipé d’un objectif 150 mm. Puis avec un Sony Alpha A6000 associé à un objectif 200 mm et un capteur de 24 Mpx.

Regarder la Lune autrement

Image 1 of 2 Vue partielle de la face cachée de la Lune par la NASA (Image credit: NASA) Photo de la Lune prise par l'auteur en 2020 (Image credit: Lance Ulanoff)

L’objectif était de comprendre à quel point la perspective habituelle diffère de celle capturée par la NASA et l’équipage d’Artemis le lundi 6 avril.

Comme le montre la photo comparative ci-dessus, réalisée sous Photoshop 2026, les différences sont frappantes.

À gauche figure l’image d’Orion, dont seule la luminosité a été ajustée. À droite se trouve une photo prise avec le Sony Alpha A6000 en 2020.

Sur l’image de droite, on distingue les célèbres zones sombres qui, vues depuis la Terre, forment souvent ce que l’on appelle « l’homme dans la Lune », un visage surpris semblant demander : « Comment suis-je arrivé ici ? »

Vers la gauche de cette image apparaît un point lumineux, probablement l’impact d’une météorite. En prenant ce repère et en observant ensuite l’image de la mission Artemis II à gauche, on constate que ce point lumineux se retrouve désormais en haut à droite.

En portant le regard vers la gauche sur l’image d’Artemis II, on réalise rapidement que des éléments totalement inédits apparaissent.

Ce qui frappe particulièrement, c’est ce qui ressemble à un immense cratère dans le quadrant inférieur gauche. Il s’agit d’une formation jamais observée auparavant sous cet angle.

Celles et ceux qui possèdent des images de la Lune ou qui l’ont longuement observée au télescope peuvent comparer leur propre vision avec cette photographie. Le résultat est saisissant et inoubliable.

Plus impressionnant encore, l’équipage d’Artemis II ne fait que commencer. Une période enthousiasmante s’ouvre pour les passionnés d’astronomie, d’espace et de photographie.