Ce Youtuber a comparé les couleurs de plus de 50 appareils photo — et les résultats ne vont pas plaire aux fans de Fujifilm et Lumix

Le YouTuber Gerald Undone est bien connu pour ses analyses approfondies des appareils photo, décortiquant les capacités techniques de chaque modèle, notamment pour l’enregistrement vidéo, avec un niveau de détail que peu d’autres testeurs peuvent égaler.

Récemment, il a publié sur sa chaîne une vidéo dans laquelle il classe les marques dans leur ensemble, ainsi que les profils colorimétriques spécifiques, qui se distinguent comme les plus précis en 2026. Ce classement repose sur son travail de création de profils colorimétriques LUT personnalisés pour plus de 50 des derniers appareils issus de Canon, Sony, Panasonic, Nikon, DJI, Fujifilm et d’autres marques.

Comme tout passionné de matériel photo, l’envie de découvrir ses conclusions était grande — avec l’espoir que son propre appareil figure en bonne place. Bonne nouvelle pour les utilisateurs Nikon : le profil colorimétrique « Flat » de la marque arrive en tête des profils intégrés les plus précis. Ce profil aux couleurs naturelles est souvent privilégié lorsqu’il s’agit d’éviter les contraintes de postproduction liées au N-Log et les fichiers volumineux du format RAW.

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Ce sont toutefois d’anciens modèles Canon, comme le reflex EOS 5D Mark III, qui bénéficient du profil le plus précis de tous, grâce à une mise à jour du firmware Magic Lantern. Les fichiers RAW produits par cette mise à jour, une fois convertis en DNG, constituent selon Gerald « la crème de la crème », surpassant même les meilleurs hybrides actuels.

Les amateurs de Fujifilm ou de Lumix risquent en revanche d’être déçus. À l’exception de quelques profils spécifiques, notamment le LUT Lumix Arri C3 payant et le profil F-Log de base de Fujifilm pour les appareils XH-2 et XH-2S, Gerald place les profils colorimétriques de ces deux marques — les Film Simulations et les Real Time LUTs respectivement — en bas du classement en matière de précision des couleurs.

Mais la précision colorimétrique est-elle réellement le critère ultime ?

Ranking Camera Brands for Color Accuracy - YouTube Watch On

La précision des couleurs est-elle le critère ultime ?

Si Fujifilm se retrouve en bas du classement pour la précision des couleurs, comment expliquer l’engouement suscité par les couleurs de la marque, et en particulier ses Film Simulations ? La réponse tient au fait que juger la « meilleure » science des couleurs reste un exercice subjectif : la plus grande précision ne correspond pas nécessairement au rendu artistique recherché.

D’ailleurs, Gerald ouvre sa vidéo en déclarant : « La préférence subjective est souvent confondue avec la précision objective. Je vais donc indiquer quels appareils sont réellement les plus précis, mais cela ne signifie pas que l’on ait tort de préférer l’apparence d’une image différente, moins précise. L’art n’a pas besoin d’être exact. »

Il a évidemment raison. Toutefois, il ne fait aucun doute que la précision des couleurs d’une marque, et surtout leur cohérence entre plusieurs appareils, revêt une importance particulière lors de tournages multicaméras. Si la science des couleurs d’une Sony FX3 et d’une Sony FX6 diffère fortement, l’étalonnage pour obtenir un rendu homogène peut s’avérer complexe, tandis qu’un profil colorimétrique harmonisé constitue une base de travail solide.

À ce sujet, Gerald indique que les profils colorimétriques des caméras DJI peuvent varier sensiblement, tout en soulignant que Sony a réalisé d’importants progrès en matière de précision des couleurs. Les modèles récents de la marque offrent désormais de bien meilleures performances que les générations plus anciennes, qui souffraient d’une réputation moins flatteuse.

Même si la vidéo se veut en partie ludique — et a d’ailleurs déclenché une véritable guerre de commentaires entre les fidèles des différentes marques — elle constitue un contenu particulièrement intéressant pour les passionnés de technologie et une véritable immersion dans l’univers de la science des couleurs. Que penser des conclusions de Gerald ? La discussion est ouverte.