Google et SpaceX voudraient installer des data centers en orbite, et cette idée longtemps folle paraît soudain bien plus crédible

Google et SpaceX seraient en discussion autour de centres de données en orbite

Une infrastructure dans laquelle de nombreux géants de la tech investissent

Mais la faisabilité réelle de cette technologie suscite encore des doutes

Beaucoup d’efforts et d’argent sont aujourd’hui consacrés à des projets de centres de données dans l’espace, principalement pour répondre aux besoins croissants du traitement lié à l’IA. Google et SpaceX seraient désormais en discussion pour encombrer encore davantage l’orbite terrestre.

Selon The Wall Street Journal et des « personnes proches des discussions », des échanges sont en cours entre les deux géants de la tech. Google fournirait les centres de données, tandis que SpaceX se chargerait des fusées nécessaires pour les envoyer là où ils doivent aller.

Peu d’autres détails ont été dévoilés pour l’instant, même si le rapport indique que Google discute aussi de ses options avec « d’autres entreprises de lancement spatial ». Le moment est sensible pour SpaceX, dont l’entrée en Bourse serait attendue dans quelques mois seulement. Des accords de ce type ne feraient certainement pas de mal à la valorisation de l’entreprise.

Il faut aussi rappeler que Google possède 6,1 % de SpaceX. Google n’a jamais vraiment caché son intention d’installer des centres de données dans l’espace. « Il ne fait aucun doute que, dans une dizaine d’années environ, nous verrons cela comme une façon plus normale de construire des centres de données », avait déclaré Sundar Pichai, le PDG de Google, à Fox News lors d’une interview accordée en novembre dernier.

Mais est-ce que ça peut marcher ?

Google a déjà évoqué la question des centres de données dans l'espace (Image credit: Getty Images)

Vu le nombre de grandes entreprises qui investissent dans cette technologie, on pourrait facilement croire qu’elle est déjà prête à être déployée. Ce n’est pourtant pas vraiment le cas.

À ce stade, la technologie n’est pas encore disponible, en raison de plusieurs défis d’ingénierie. Certaines personnalités, comme Sam Altman d’OpenAI, ne considèrent d’ailleurs pas cette idée comme réaliste à court terme.

Côté avantages, l’espace offre beaucoup de place, même s’il y en a un peu moins qu’avant, ainsi qu’une grande quantité d’énergie grâce à la disponibilité constante du solaire. Il ne serait donc pas nécessaire de perturber des quartiers ou de surcharger les réseaux électriques à chaque construction d’un nouveau centre de données géant.

Mais cette approche reste aussi extrêmement coûteuse et très complexe sur le plan technique. Les technologies actuelles des centres de données ne sont pas conçues pour résister aux conditions extrêmes de l’espace. La question des réparations en orbite se pose également.

Pour ceux qui croient pleinement à l’avenir de cette technologie, ces problèmes pourront être surmontés avec du temps, des financements et de nouvelles recherches. Il faudra toutefois attendre encore un moment avant de voir cette solution fonctionner à grande échelle.