Les premières photos de l’iPhone 17 Pro Max depuis la mission Artemis II sont tout simplement irréelles

Des photos arrivent de la mission Artemis II

Certaines ont été prises avec l’iPhone 17 Pro Max

La mission approche de son point médian

On savait que l’équipage de la mission Artemis II avait emporté des iPhone dans l’espace. Désormais, de superbes clichés envoyés par les astronautes commencent à parvenir alors qu’ils poursuivent leur trajet vers la Lune.

Comme l’a partagé la NASA, des images spectaculaires montrent Christina Koch et Reid Wiseman regardant vers leur planète d’origine, tandis que le vaisseau Orion s’en éloigne — à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par heure.

Une vérification rapide des photos dans les archives de la NASA (ici et ici) indique que ces deux images ont été prises avec la caméra frontale d’un iPhone 17 Pro Max. Il s’agit du même modèle qui a obtenu la note de 4,5/5 lors du test réalisé par TechRadar.

Les astronautes partagent également eux-mêmes des photos sur les réseaux sociaux : voici un autre cliché publié par Reid Wiseman, 50 ans, désigné commandant de la mission. La légende se résume à : « Il n’y a pas de mots. »

Aller-retour

This view just hits different 🌍 @Astro_Christina and @astro_reid take a moment to look back at Earth as they continue deep into space toward the Moon. pic.twitter.com/NMDeLj256KApril 4, 2026

D’autres images devraient suivre, alors qu’Orion atteint la Lune, effectue une trajectoire autour d’elle, puis entame son retour vers la Terre. Le vaisseau est équipé d’une technologie de communication laser capable de maintenir une connexion haut débit avec la Terre.

La NASA a également diffusé une image de la Lune prise par l’équipage d’Artemis II, sur laquelle le bassin d’Orientale est visible à la surface lunaire. Il s’agirait de la première fois que ce bassin est observé dans son intégralité à l’œil humain.

Une fois que l’équipe d’astronautes aura contourné la Lune et amorcé son retour, elle se sera éloignée de la Terre plus que tout autre être humain auparavant — à environ 252 757 miles, soit 406 773 kilomètres.

La mission en est désormais à son quatrième jour, et l’ensemble du voyage devrait durer dix jours. Lorsque le vaisseau Orion reviendra dans l’orbite terrestre, un nouveau record sera établi : la rentrée habitée la plus rapide jamais tentée, à environ 25 000 miles par heure (40 234 kilomètres par heure).