Un astronaute d’Artemis II capture la Lune avec un iPhone 17 Pro Max — et le résultat est bluffant

Les astronautes d’Artemis II ont photographié la Lune avec leurs iPhone

Les images ont été dévoilées lors d’un livestream de la NASA

D’autres clichés continuent d’être partagés alors que le vaisseau Orion rentre vers la Terre

Après avoir effectué une orbite autour de la Lune, l’équipage d’Artemis II est désormais en route vers la Terre — et les photos spectaculaires prises par les astronautes à bord du vaisseau Orion, avec leurs iPhone 17 Pro Max, continuent d’affluer.

Cette fois, il s’agit d’un cliché de la surface lunaire capturé par le commandant de mission Reid Wiseman, qui suscite l’admiration. L’image a été présentée lors d’un livestream de la NASA puis publiée sur les réseaux sociaux (via 9to5Google).

Si la publication ci-dessous mentionne l’iPhone 17 Pro, il est établi que les astronautes disposaient en réalité d’iPhone 17 Pro Max, modèles confirmés par les métadonnées associées aux images déjà partagées par la NASA.

D’autres précisions ont été apportées concernant la photo : elle a été prise avec le zoom 8x de l’iPhone et montre le cratère Chebyshev, situé sur la face cachée de la Lune. Orion a utilisé l’attraction gravitationnelle de la Lune pour effectuer sa manœuvre de retour vers la Terre.

GoPro et Nikon

Astronaut Reid Wiseman captured this stunning image of the Moon using nothing more than an iPhone 17 Pro.the same camera that fits in your pocket. pic.twitter.com/mZevaDhhITApril 6, 2026

Wiseman et ses collègues disposeront désormais de fonds d’écran particulièrement impressionnants pour leurs téléphones une fois rentrés — à ce stade, seule une capture d’écran issue du livestream de la NASA est disponible, et non le cliché original de la surface lunaire.

Les iPhone fournis aux astronautes à bord d’Orion ont été utilisés peu après le décollage, et Apple devrait apprécier cette visibilité. L’équipage dispose également d’une GoPro et de deux appareils photo Nikon.

Sur Reddit, les réactions vont d’un simple « incroyable » à des commentaires tels que « ce serait le fond d’écran de mon téléphone pour le reste de ma vie », avec même la remarque que « Apple a de quoi alimenter ses publicités pour la prochaine décennie grâce à ça ».

Après avoir établi un nouveau record de distance parcourue par des humains depuis la Terre, les astronautes doivent revenir ce vendredi 10 avril, avec un amerrissage prévu au large de San Diego.