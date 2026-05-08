Samsung dévoile un data center flottant géant, pendant que son partenaire lié à OpenAI promet 1,5 GW en 36 mois

Les centres de données flottants visent à contourner les goulots d’étranglement du réseau grâce à un déploiement en mer

Le modèle de Samsung se connecte directement aux sources d’énergie côtières pour accélérer la montée en puissance de l’IA

Des barges offshore pourraient réduire de manière significative les délais de déploiement des centres de données

Samsung Heavy Industries a dévoilé un modèle de grand navire centre de données flottant capable de soutenir les outils d’IA à l’échelle mondiale.

Samsung et OpenAI ont signé une lettre d’intention en octobre 2025 pour un partenariat global, incluant le développement d’un centre de données flottant.

La conception de ce centre de données vise spécifiquement à héberger de futures versions de systèmes comme ChatGPT d’OpenAI sur une plateforme maritime.

Stratégie de déploiement offshore pour l’infrastructure IA

Ce navire serait positionné au large et connecté directement à l’alimentation électrique et aux systèmes de refroidissement situés à proximité d’actifs énergétiques côtiers.

Samsung affirme que ce concept réduit le délai habituellement nécessaire à la construction de centres de données terrestres, souvent étalé sur plusieurs années, à une période bien plus courte.

L’ensemble du projet s’appuie également sur un développeur d’infrastructures basé à Dallas, Mousterian Corp., spécialisé dans le calcul IA haute densité.

Le modèle flottant vise à raccourcir le temps nécessaire pour sécuriser l’alimentation électrique et le refroidissement des charges de travail liées à l’IA.

Au lieu d’attendre de nouveaux raccordements au réseau, le système s’amarrerait à proximité de centrales thermiques ou nucléaires existantes.

Cette approche considère le littoral comme une zone de déploiement pour l’infrastructure numérique, les barges embarquant des salles de données entièrement refroidies par liquide et pouvant évoluer en fonction de la demande.

Les développeurs estiment que « la rapidité d’accès à l’électricité est la nouvelle barrière concurrentielle » pour les outils d’IA et les opérateurs cloud.

Toute entité capable d’activer rapidement capacité de calcul et alimentation électrique bénéficie d’un avantage réel face à des concurrents plus lents.

C’est pourquoi le partenariat affirme que cette stratégie pourrait faire passer la mise à disposition de capacité de plusieurs années à quelques trimestres pour certains sites.

Le partenaire basé à Dallas indique que l’initiative de centres de données flottants vise à livrer plus de 1,5 GW de capacité en environ trois ans.

« La rapidité d’accès à l’électricité est la nouvelle barrière concurrentielle. Nous avons établi des partenariats réfléchis avec certains des plus grands conglomérats mondiaux, ce qui nous permet de livrer plus de 1 500 MW de capacité au cours des trois prochaines années », a déclaré Min Suh, PDG de Mousterian Corp.

Cependant, ce chiffre implique la mise en œuvre de plusieurs projets reposant sur des barges, chacun dépendant des contraintes locales liées à l’énergie et au réseau.

Chaque navire hébergerait des milliers de serveurs conçus pour l’entraînement et l’inférence des modèles d’IA.

L’objectif de 1,5 GW dépend également des autorisations réglementaires, de la vitesse de construction et de la disponibilité de plans d’eau adjacents aux centrales de base.

Certains analystes doutent que ce rythme puisse être maintenu en pratique, les centres de données maritimes faisant encore face à des obstacles techniques, réglementaires et économiques à grande échelle.

Risques et incertitudes opérationnelles en mer

Si les centres de données flottants permettent de résoudre certaines problématiques associées aux installations terrestres, ils introduisent également de nouveaux défis.

Des experts s’inquiètent de risques accrus en matière de cybersécurité, d’accès physique et de fiabilité à long terme.

L’environnement marin, l’exposition aux tempêtes et les délais d’intervention en cas d’urgence compliquent considérablement les opérations.

La maintenance et les liaisons en fibre optique deviennent également plus complexes en mer que sur la terre ferme.

Par ailleurs, l’objectif de livrer 1,5 GW en 36 mois repose sur des calendriers encore non éprouvés en matière de construction navale, d’obtention d’autorisations et d’intégration des clients.

La demande du marché pour les outils d’IA et les centres de données est réelle, mais l’exécution demeure incertaine.

Ce modèle pourrait constituer une option de niche plutôt que transformer en profondeur la manière dont la majorité des capacités de calcul IA est hébergée. Le véritable test consistera à observer combien de barges entreront effectivement en service comme prévu.

Via Dallas Innovates