Et si le vrai rival de l’iPhone venait d’OpenAI ? Une puce mobile maison relance l’idée d’un smartphone 100 % IA

OpenAI développerait actuellement une puce pour smartphone, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’un téléphone entièrement conçu autour d’OpenAI

Si le projet se concrétise, son lancement n’interviendrait probablement pas avant 2028

Cette puce (ou ce téléphone) pourrait réduire l’importance des applications au profit d’une IA agentique capable d’agir pour l’utilisateur

Les rumeurs selon lesquelles OpenAI travaillerait sur du matériel grand public ne datent pas d’hier. Jusqu’à présent, il était toutefois question d’appareils qui ne seraient pas des smartphones, mais plutôt des lunettes intelligentes, un enregistreur vocal numérique, un badge connecté ou encore une enceinte intelligente. Désormais, il semblerait qu’OpenAI travaille finalement sur un appareil mobile, ou au minimum sur une puce destinée aux smartphones.

Selon Ming-Chi Kuo, analyste reconnu pour la fiabilité de ses informations, OpenAI collaborerait avec MediaTek et Qualcomm (ainsi qu’avec Luxshare en tant que partenaire de co-conception système et de fabrication) pour développer des puces pour smartphone. Kuo estime que cela pourrait conduire à la conception d’un smartphone entièrement imaginé par OpenAI.

Cependant, même si le projet aboutit, il pourrait falloir patienter avant d’en voir le résultat, les puces d’OpenAI ne devant, selon les informations disponibles, entrer en production de masse qu’en 2028.

La fin des applications ?

Aussi improbable que puisse paraître cette rumeur, un téléphone propulsé par OpenAI pourrait bouleverser le paysage des smartphones, en remplaçant la dépendance aux applications par une IA agentique capable d’exécuter des tâches pour l’utilisateur.

Autrement dit, cet appareil ne fonctionnerait probablement pas sous Android, mais sous un système d’exploitation conçu par OpenAI et plaçant l’intelligence artificielle au centre de l’expérience. Cela pourrait lui conférer un avantage face aux meilleurs iPhone et aux meilleurs smartphones Android, où l’IA reste un ajout plutôt qu’un élément central.

En revanche, s’imposer sur le marché des smartphones avec un nouveau système d’exploitation ne paraît pas simple, surtout dans un contexte où les usages actuels sont bien ancrés. Reste donc à savoir si un téléphone OpenAI pourrait devenir un appareil grand public ou s’il resterait cantonné à un marché de niche.

Des interrogations subsistent également concernant le prix et les capacités, sans même disposer d’estimations pour le moment. Ming-Chi Kuo suggère toutefois qu’OpenAI pourrait inclure un abonnement à ChatGPT avec le téléphone, si le projet venait à voir le jour.

La question se pose alors : seriez-vous prêt à acheter un téléphone qui remplacerait en grande partie les applications par un agent d’IA capable d’effectuer des tâches à votre place ? Il est possible de donner son avis dans le sondage ci-dessous.

Les avis sur l’IA restent partagés, mais la perspective de repenser entièrement le concept de smartphone demeure intrigante. À tout le moins, il sera intéressant d’observer l’évolution de ce projet, s’il finit par se concrétiser.