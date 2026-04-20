Blue Origin réussit un nouvel exploit et prouve qu’il peut rivaliser avec SpaceX sur les fusées réutilisables

Une nouvelle première spatiale est à signaler aujourd’hui : Blue Origin a réussi pour la première fois à réutiliser un propulseur de fusée, en parvenant à ramener la fusée baptisée « Never Tell Me The Odds » sur sa plateforme d’atterrissage dans l’océan Atlantique, dans le cadre de la troisième mission New Glenn (NG-3).

Ce propulseur avait été utilisé pour la première fois lors de la mission NG-2 en novembre dernier. Après l’avoir récupéré à cette occasion, Blue Origin démontre désormais qu’il peut être déployé à nouveau. L’entreprise se place ainsi en meilleure position pour rivaliser avec SpaceX sur le terrain des lanceurs réutilisables.

Le décollage a eu lieu à 7 h 25 (heure de l’Est), soit 13 h 25 à Paris, et le propulseur « Never Tell Me The Odds » a regagné le navire-drone Jacklyn, positionné en mer, environ dix minutes plus tard, après avoir achevé sa mission consistant à placer sa charge utile en orbite.

La charge utile mérite également d’être soulignée : il s’agit du satellite AST SpaceMobile BlueBird 7, qui doit fonctionner comme une gigantesque antenne-relais dans l’espace (il dispose d’une antenne impressionnante de 223 mètres carrés). Ce lancement rapproche un peu plus de la perspective d’une couverture satellite mondiale pour les smartphones modernes.

Une expansion majeure des satellites

Never Tell Me The Odds a attérit (Image credit: Blue Origin)

Comme pour les fusées réutilisables, Amazon et Blue Origin sont en concurrence avec SpaceX et Starlink dans le domaine des communications par satellite. SpaceX prévoit d’entamer le lancement de milliers de satellites Starlink V2 dès l’année prochaine.

L’objectif est que les téléphones puissent s’y connecter sans aucune mise à niveau matérielle ou logicielle — ces satellites seraient suffisamment intelligents et puissants pour reproduire le fonctionnement d’une antenne-relais classique, avec des débits 4G et 5G, directement depuis l’orbite.

Il faudra encore des années avant que ce réseau spatial soit capable d’aller au-delà des communications d’urgence — et les questions de tarification ainsi que les partenariats avec les opérateurs devront être définis d’ici là — mais BlueBird 7 constitue un signal clair de la direction prise.

Les réactions au lancement sur les réseaux sociaux ont été massivement positives et enthousiastes (peut-être portées par l’élan de la récente mission Artemis II), les spectateurs du direct évoquant « un spectacle merveilleux pour tout passionné de fusées » ou tout simplement « incroyable ». Davantage d’informations sur les missions New Glenn sont disponibles sur le site de Blue Origin.