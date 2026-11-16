L’IA dévore toujours plus d’électricité, et ces quatre réacteurs nucléaires pourraient changer la donne

X-energy obtient l’autorisation de construire quatre petits réacteurs nucléaires modulaires

Chaque réacteur Xe-100 produira 80 MW d’électricité

Cette autorisation laisse en suspens d’importantes questions de sécurité

Les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle se tournent de plus en plus vers l’énergie nucléaire, alors que leurs infrastructures informatiques consomment toujours davantage d’électricité.

X-energy a obtenu l’autorisation fédérale de construire des réacteurs modulaires dans un complexe de production chimique au Texas.

Cette décision rapproche la start-up nucléaire d’un déploiement commercial de sa technologie, même si les premiers réacteurs opérationnels restent encore à plusieurs années de distance.

X-energy obtient l’autorisation de construire quatre réacteurs nucléaires

La Nuclear Regulatory Commission (NRC), l’autorité américaine de sûreté nucléaire, a autorisé la construction de quatre réacteurs Xe-100 sur un site industriel de Dow, au Texas.

Chaque unité doit produire 80 mégawatts (MW) d’électricité, ainsi que 200 MW d’énergie thermique. L’installation proposée fournirait donc 320 MW de puissance électrique au total, offrant au fabricant de produits chimiques une source d’énergie supplémentaire pour ses activités industrielles.

X-energy présente cette décision comme la première autorisation de construction accordée à une installation nucléaire avancée sur un site industriel américain.

Toutefois, cette autorisation ne signifie pas que les réacteurs sont prêts à fournir de l’électricité aux centres de données.

L’entreprise prévoit une mise en service de l’installation de Dow au début des années 2030. Plusieurs années seront donc encore nécessaires avant le démarrage de son exploitation commerciale.

La technologie envisagée utilise des pastilles de combustible contenant de l’uranium, tandis que de l’hélium circule dans le réacteur pour évacuer la chaleur produite.

X-energy estime que cette conception présente des avantages en matière de sûreté par rapport aux systèmes nucléaires conventionnels, même si des experts indépendants ont remis ces affirmations en question.

L’Union of Concerned Scientists a également critiqué la procédure réglementaire, notamment le traitement des questions de sécurité restées en suspens avant l’autorisation de construction.

« La NRC n’a pu accomplir cet exploit qu’en reportant à une date ultérieure l’examen de questions de sécurité essentielles », a déclaré Edwin Lyman, directeur de la sûreté nucléaire au sein de l’Union of Concerned Scientists.

Selon lui, les autorités auraient dû résoudre ces préoccupations avant d’autoriser la construction sur le site industriel.

Les entreprises technologiques misent sur l’électricité nucléaire

Les besoins des infrastructures d’intelligence artificielle ont ouvert de nouvelles perspectives commerciales aux développeurs de technologies nucléaires émergentes.

Les grandes entreprises technologiques ont besoin de quantités considérables d’électricité pour leurs installations informatiques, particulièrement lorsque les systèmes d’IA les plus puissants exigent davantage de capacités de traitement.

Les fournisseurs d’électricité traditionnels subissent une pression croissante pour répondre à ces besoins, ce qui ouvre des perspectives à d’autres technologies de production énergétique.

Amazon est devenu l’un des principaux soutiens financiers de X-energy, notamment grâce à un investissement réalisé par son Climate Pledge Fund.

Le groupe technologique a dirigé une levée de fonds de série C-1 de 500 millions de dollars en octobre 2024. Il s’est également engagé séparément à acheter une capacité de production nucléaire de 5 gigawatts. Cet accord offre à X-energy un client potentiel majeur pendant le développement de ses réacteurs commerciaux.

La start-up a également suscité un vif intérêt auprès des investisseurs lors de son introduction en Bourse, réalisée plus tôt cette année et qui lui a permis de lever un milliard de dollars.

Toutefois, l'enthousiasme des investisseurs s'est atténué depuis cette cotation d'avril, ce qui montre que les perspectives commerciales restent sensibles aux calendriers de développement.

L’entreprise doit encore transformer ses autorisations réglementaires et ses engagements financiers en infrastructures capables de produire réellement de l’électricité.

Les petits réacteurs modulaires suscitent de l’intérêt parce que leurs concepteurs espèrent simplifier leur construction grâce à une fabrication davantage industrialisée et à des installations de taille réduite.

Parmi les avantages annoncés figurent des délais de développement plus courts et des coûts moins élevés, même si aucun de ces bénéfices n’a encore été définitivement démontré.

Aucun petit réacteur modulaire n’est actuellement exploité commercialement aux États-Unis. Le projet de X-energy dépend donc encore de la réussite de sa construction et du suivi réglementaire.

Via Techcrunch