Le Pentagone approuve un drone australien de 18 kg équipé d'un fusil à pompe

Le Pentagone autorise l'achat d'un drone australien équipé d'un fusil à pompe par les agences gouvernementales américaines

Le Cerberus MI peut tirer, puis revenir pour être rechargé

Cet appareil de 18 kg peut transporter un fusil à pompe ou un lance-grenades

Le Pentagone a approuvé l'inscription d'un drone armé développé en Australie sur une liste d'acquisition utilisée par l'armée américaine et les agences fédérales.

Le Cerberus MI, développé par Skyborne Technologies, transporte un fusil à pompe de calibre 12 pour engager des cibles pendant le vol.

Contrairement aux drones d'attaque à usage unique, cet appareil de 18 kg peut retourner auprès de son opérateur après un engagement, recevoir de nouvelles munitions et repartir en mission.

Un appareil réutilisable équipé d'armes conventionnelles

Skyborne a conçu le Cerberus MI avec une structure renforcée capable de supporter le recul des armes. Les opérateurs peuvent également remplacer son fusil à pompe par un lance-grenades de 40 mm à faible vitesse initiale.

L'appareil utilise une intelligence artificielle embarquée pour combiner les informations de plusieurs capteurs. Les décisions d'engagement restent toutefois sous le contrôle des opérateurs humains.

Skyborne affirme que le système de ciblage de ce drone permet des engagements à des distances supérieures à 300 mètres.

Lorsqu'il transporte ses armes, le drone peut rester en vol pendant environ 35 minutes, avec une vitesse maximale de 54 km/h.

Il peut également transporter une charge utile atteignant 4 kg, ce qui le place dans la catégorie Group 2 des aéronefs sans pilote.

Skyborne a développé cette plateforme pour les opérations de lutte contre les drones et les engagements par tir direct. L'objectif est de réutiliser l'appareil plutôt que de le perdre après chaque mission.

Selon Adrian Dudok, directeur général des activités américaines de Skyborne, le Cerberus MI a été conçu selon ce principe. Il s'agit d'un système aérien sans pilote réutilisable et rechargeable, destiné au tir direct. Il dispose d'une gamme d'armes évolutive et utilise des munitions standard pour réduire le coût par tir et augmenter la capacité en munitions.

L'autorisation du Pentagone supprime certaines restrictions d'achat

L'inscription de l'appareil sur la Blue UAS Cleared List du département américain de la Défense permet aux agences gouvernementales éligibles d'accéder au système sans devoir obtenir de dérogations individuelles.

La Defense Contract Management Agency a approuvé l'appareil après avoir examiné ses protections de cybersécurité, ses chaînes d'approvisionnement et les risques potentiels d'influence étrangère.

Ces évaluations répondent aux exigences de la National Defense Authorization Act, qui encadre plusieurs aspects des achats militaires et de la sécurité des équipements.

Cette autorisation ne signifie pas nécessairement que le Pentagone a commandé le Cerberus MI ou engagé des fonds pour son acquisition.

Elle établit simplement que l'appareil a satisfait aux exigences d'évaluation nécessaires à son inscription sur la liste d'acquisition gouvernementale.

Pour Skyborne, cette décision permet de proposer son appareil dans les circuits d'achat de défense américains, sans obliger les futurs clients gouvernementaux à demander des dérogations distinctes.

Michael Creagh, directeur général de l'entreprise pour la région Asie-Pacifique, explique que le système a été conçu pour s'adapter à l'évolution des besoins militaires sans remplacer l'intégralité de l'appareil.

L'entreprise n'a communiqué ni le nombre d'appareils que les agences américaines pourraient acquérir, ni la valeur attendue des contrats, ni un éventuel calendrier de livraison.

Via The Drone Front