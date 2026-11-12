Jensen Huang quitte Nvidia avec effet immédiat, après une affaire impliquant une femme soupçonnée d'espionnage
Ce départ intervient après la révélation de plusieurs relations extraconjugales présumées.
Jensen Huang a démissionné de Nvidia après des accusations concernant une liaison avec une femme soupçonnée d'espionnage pour le compte de la Chine. Des informations faisant état d'une seconde liaison présumée ont ensuite émergé.
Le conseil d'administration a annoncé que cette démission prenait effet immédiatement. Colette Kress, actuellement directrice financière de Nvidia, assurera la direction générale par intérim.
Dans un communiqué officiel, Nvidia précise : « Colette Kress continuera d'exercer ses fonctions de vice-présidente exécutive et de directrice financière tout en assurant celles de directrice générale par intérim, jusqu'à la nomination d'un successeur permanent. »
Le conseil d'administration a également annoncé le lancement d'une procédure de recrutement pour désigner le prochain PDG de Nvidia. Le successeur de Jensen Huang pourrait être choisi parmi les dirigeants actuels de l'entreprise ou être recruté à l'extérieur du groupe.
Compte tenu du poids de Jensen Huang et de Nvidia dans l'industrie technologique, cette démission pourrait avoir des répercussions considérables. Ce direct sera actualisé à mesure que de nouvelles informations et réactions émergeront.
Personne ne pense aux joueurs ?
On a beaucoup parlé de l'impact du départ de Huang sur l'IA, mais qu'est-ce que cela signifiera pour les amateurs de jeux vidéo qui se sont sentis déçus par l'orientation récente de Nvidia vers d'autres domaines ? Ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle, comme l'explique notre journaliste Darren Allen dans son article.
Le point de vue d'un analyste réputé
Ming-Chi Kuo est un analyste technologique réputé, qui dispose d’un réseau important au sein de la chaîne d’approvisionnement du secteur. Il a exposé son point de vue sur ce qu’il faut retenir dans un premier temps de l’évolution du marché — même s’il semble qu’Elizabeth Warren ne soit pas d’accord avec son premier argument, car elle ne pense certainement pas que le fait que Huang ait rompu ses liens avec Nvidia doive signifier que les dirigeants restants de Nvidia peuvent désormais souffler…
Démissionner ne signifie peut-être pas la fin de la bataille pour Huang
La sénatrice américaine Elizabeth Warren a clairement fait savoir qu'elle souhaitait approfondir l'enquête pour déterminer quelles informations auraient pu être compromises du fait des relations de Jensen Huang. Les prochains mois risquent d'être difficiles pour M. Huang à bien des égards…
Jensen Huang’s decision to resign from NVIDIA does not absolve him, other executives, or the company as a whole of responsibility for putting our national security at risk or for any potential violations of our laws. They still owe Congress answers.— @warren.senate.gov (@warren.senate.gov.bsky.social) 2026-11-12T19:26:25.177Z
Le président américain Donald Trump vient de faire part de sa suggestion au PDG de Nvidia :
Que se passe-t-il du côté des cartes graphiques chez Nvidia ? Nous venons d'annoncer que, selon certaines rumeurs, la carte graphique Nvidia RTX 5080 Super aurait été abandonnée, vraisemblablement en raison du coût élevé de la mémoire. C'est un coup dur pour tous ceux qui espéraient que Nvidia commercialise prochainement de nouvelles cartes graphiques de jeu à un prix raisonnable.
Nous ne savons pas si ces tweets s'affichent correctement, mais le dernier montrait Elon Musk se réjouissant à l'idée de pouvoir embaucher Jensen Huang.
Eh bien, on dirait que Jensen Huang n'aura pas trop de mal à trouver un nouvel emploi après ça.
Voici le message que Colette Kress aurait adressé aujourd'hui à son personnel :
Colette Kress continuera d'occuper le poste de directrice financière tout en assumant les fonctions de PDG par intérim. Il est possible qu'elle soit choisie pour occuper ce poste à titre définitif, en fonction de la manière dont elle saura faire face aux prochaines semaines, qui s'annoncent difficiles.
De nombreux joueurs sur PC, dont je fais partie, espèrent que, quel que soit le nouveau PDG de Nvidia, celui-ci continuera à produire des cartes graphiques destinées aux jeux vidéo. Si Nvidia s’est fait un nom grâce à ses cartes graphiques, l’incroyable succès de son matériel dédié à l’IA a parfois donné l’impression que la division jeux vidéo passait au second plan. On craint qu’un nouveau PDG ne mise davantage sur l’IA et ne néglige encore plus les racines de Nvidia dans le domaine du jeu vidéo.
Quant à savoir qui lui succédera, Huang occupant une place si centrale au sein de NVIDIA, aucune spéculation sérieuse n’avait jusqu’à présent été formulée quant à son successeur.
Comme l'explique l'entreprise dans son communiqué :
« Colette Kress, actuelle vice-présidente exécutive et directrice financière de NVIDIA, a accepté d'assumer les fonctions de PDG par intérim. Mme Kress continuera d'exercer ses fonctions de vice-présidente exécutive et de directrice financière tout en occupant le poste de PDG par intérim jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit nommé. Le conseil d'administration lance actuellement la recherche d'un PDG permanent et examinera les candidatures internes et externes. »
Huang est marié à Lori depuis 1985 ; son aveu d’une liaison a donc été un choc. Ainsi, lorsque des informations ont fait état d’une deuxième liaison extraconjugale, cette fois avec une employée de Nvidia, il est rapidement apparu que la position de Huang n’était plus tenable.
Malgré tout, la soudaineté de son éviction a également été choquante. Le conseil d’administration de Nvidia a publié un communiqué indiquant : « Les contributions de Jensen à Nvidia sont considérables. Nvidia est l’une des entreprises technologiques les plus influentes au monde. Le conseil d’administration et l’entreprise remercient Jensen pour ses contributions inestimables à l’entreprise et au secteur. »
Les services de renseignement américains surveillaient Alice Huang et l’ont accusée d’être un agent des services secrets chinois. Les informations à l’origine de cette accusation sont confidentielles, mais elles ont ajouté une touche supplémentaire de drame et de trahison à toute cette affaire.
À la suite de cette révélation, la capitalisation boursière de Nvidia a chuté de 430 milliards de dollars, et l’entreprise a mandaté un cabinet d’avocats externe, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, pour mener une enquête « approfondie et indépendante ».
Pourtant, Jensen Huang occupe une place si importante et si indissociable au sein de Nvidia et de son succès qu’il était encore difficile de l’imaginer ne plus occuper le poste de PDG.
Toute cette affaire a commencé lorsque Jensen Huang a admis avoir noué une « relation intime » avec Alice Huang, qui occupait autrefois un poste de direction chez Megaspeed, une entreprise singapourienne cliente de Nvidia.
Dans un message adressé à ses employés de l’époque, Jensen Huang a écrit : « J’ai été infidèle à ma femme. Mes actes lui ont fait du mal, ainsi qu’à nos enfants. »
Mais ce n’était que le début.
Hormis les PDG d’Apple et les figures de proue de l’IA, Jensen Huang était sans doute le PDG du secteur technologique le plus reconnaissable. Vêtu de sa célèbre veste en cuir noir, il a réussi à faire de Nvidia l’acteur dominant sur le marché des cartes graphiques destinées aux jeux vidéo grand public, avant de réorienter l’entreprise vers la fabrication de puces d’IA de pointe.
Cela a fait de Nvidia l’une des entreprises les plus prospères au monde ; on ne saurait donc sous-estimer l’importance de cette chute spectaculaire.
Pour en savoir plus sur les circonstances qui ont conduit à cette situation, consultez notre article [en anglais] de Lance Ulanoff, qui explique pourquoi il ne s'agit pas simplement d'un feuilleton technologique.