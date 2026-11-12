Jensen Huang quitte Nvidia avec effet immédiat, après une affaire impliquant une femme soupçonnée d'espionnage

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Personne ne pense aux joueurs ? (Image credit: Nvidia) On a beaucoup parlé de l'impact du départ de Huang sur l'IA, mais qu'est-ce que cela signifiera pour les amateurs de jeux vidéo qui se sont sentis déçus par l'orientation récente de Nvidia vers d'autres domaines ? Ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle, comme l'explique notre journaliste Darren Allen dans son article.

Le point de vue d'un analyste réputé Ming-Chi Kuo est un analyste technologique réputé, qui dispose d’un réseau important au sein de la chaîne d’approvisionnement du secteur. Il a exposé son point de vue sur ce qu’il faut retenir dans un premier temps de l’évolution du marché — même s’il semble qu’Elizabeth Warren ne soit pas d’accord avec son premier argument, car elle ne pense certainement pas que le fait que Huang ait rompu ses liens avec Nvidia doive signifier que les dirigeants restants de Nvidia peuvent désormais souffler… Key takeaways on Nvidia CEO Jensen Huang’s resignation: 1. Near term, the bad news is priced in: For the stock market, this could be a one-time clearing event. Huang has now fully cut ties with Nvidia, so Congress summoning him and any follow-up investigations should have less impact on Nvidia’s stock from here. As for how Huang’s next moves might affect Nvidia, it’s too early to call before the investigation results are out. 2. Google’s TPU is likely the biggest beneficiary: With Nvidia facing succession uncertainty, Google’s TPU has a chance to win more trust from customers and the supply chain. Its key partners, MediaTek and Broadcom, could be the market’s near-term focus. 3. Succession impact shows up in 2028 at the earliest: CFO Colette Kress is now interim CEO. The formal CEO transition and the organizational changes that come with it will likely start affecting Nvidia’s product development and competitiveness in 2028 at the earliest. 4. Capacity pre-booking and spec upgrades are the key focus for supply chain checks: Huang’s product strategy pushed the supply chain hard in two ways: capacity pre-booking and spec upgrades. It’s critical to watch for any changes in capacity expansion and new tech development across the supply chain. These are among the core reasons Nvidia’s supply chain trades at high P/E multiples. 5. China demand and export controls: The share of Nvidia’s AI chip revenue that ultimately ends up with Chinese buyers may be higher than what the company has officially stated. That’s why some investors worry Nvidia’s revenue will drop sharply once the US government tightens export controls. But China’s end demand won’t disappear because of export controls. Even under tighter rules, as long as overseas resale channels exist, Chinese buyers may still pay the premium, even at several times the price, and get Nvidia chips/racks through indirect routes.November 12, 2026

Démissionner ne signifie peut-être pas la fin de la bataille pour Huang La sénatrice américaine Elizabeth Warren a clairement fait savoir qu'elle souhaitait approfondir l'enquête pour déterminer quelles informations auraient pu être compromises du fait des relations de Jensen Huang. Les prochains mois risquent d'être difficiles pour M. Huang à bien des égards… Jensen Huang’s decision to resign from NVIDIA does not absolve him, other executives, or the company as a whole of responsibility for putting our national security at risk or for any potential violations of our laws. They still owe Congress answers. — @warren.senate.gov (@warren.senate.gov.bsky.social) 2026-11-12T19:26:25.177Z

Le président américain Donald Trump vient de faire part de sa suggestion au PDG de Nvidia : (Image credit: Donald Trump)

Que se passe-t-il du côté des cartes graphiques chez Nvidia ? Nous venons d'annoncer que, selon certaines rumeurs, la carte graphique Nvidia RTX 5080 Super aurait été abandonnée, vraisemblablement en raison du coût élevé de la mémoire. C'est un coup dur pour tous ceux qui espéraient que Nvidia commercialise prochainement de nouvelles cartes graphiques de jeu à un prix raisonnable.

Nous ne savons pas si ces tweets s'affichent correctement, mais le dernier montrait Elon Musk se réjouissant à l'idée de pouvoir embaucher Jensen Huang.

Eh bien, on dirait que Jensen Huang n'aura pas trop de mal à trouver un nouvel emploi après ça. @zerohedge That would be an honorNovember 12, 2026

Voici le message que Colette Kress aurait adressé aujourd'hui à son personnel : Colette Kress, Nvidia’s new interim CEO, internal message to staff today: https://t.co/CT7IXQDmXhNovember 12, 2026

Colette Kress continuera d'occuper le poste de directrice financière tout en assumant les fonctions de PDG par intérim. Il est possible qu'elle soit choisie pour occuper ce poste à titre définitif, en fonction de la manière dont elle saura faire face aux prochaines semaines, qui s'annoncent difficiles. (Image credit: Zoomik / Shutterstock) De nombreux joueurs sur PC, dont je fais partie, espèrent que, quel que soit le nouveau PDG de Nvidia, celui-ci continuera à produire des cartes graphiques destinées aux jeux vidéo. Si Nvidia s’est fait un nom grâce à ses cartes graphiques, l’incroyable succès de son matériel dédié à l’IA a parfois donné l’impression que la division jeux vidéo passait au second plan. On craint qu’un nouveau PDG ne mise davantage sur l’IA et ne néglige encore plus les racines de Nvidia dans le domaine du jeu vidéo.

Quant à savoir qui lui succédera, Huang occupant une place si centrale au sein de NVIDIA, aucune spéculation sérieuse n’avait jusqu’à présent été formulée quant à son successeur. Comme l'explique l'entreprise dans son communiqué : « Colette Kress, actuelle vice-présidente exécutive et directrice financière de NVIDIA, a accepté d'assumer les fonctions de PDG par intérim. Mme Kress continuera d'exercer ses fonctions de vice-présidente exécutive et de directrice financière tout en occupant le poste de PDG par intérim jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit nommé. Le conseil d'administration lance actuellement la recherche d'un PDG permanent et examinera les candidatures internes et externes. »

Huang est marié à Lori depuis 1985 ; son aveu d’une liaison a donc été un choc. Ainsi, lorsque des informations ont fait état d’une deuxième liaison extraconjugale, cette fois avec une employée de Nvidia, il est rapidement apparu que la position de Huang n’était plus tenable. Malgré tout, la soudaineté de son éviction a également été choquante. Le conseil d’administration de Nvidia a publié un communiqué indiquant : « Les contributions de Jensen à Nvidia sont considérables. Nvidia est l’une des entreprises technologiques les plus influentes au monde. Le conseil d’administration et l’entreprise remercient Jensen pour ses contributions inestimables à l’entreprise et au secteur. »

(Image credit: Nvidia) Les services de renseignement américains surveillaient Alice Huang et l’ont accusée d’être un agent des services secrets chinois. Les informations à l’origine de cette accusation sont confidentielles, mais elles ont ajouté une touche supplémentaire de drame et de trahison à toute cette affaire. À la suite de cette révélation, la capitalisation boursière de Nvidia a chuté de 430 milliards de dollars, et l’entreprise a mandaté un cabinet d’avocats externe, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, pour mener une enquête « approfondie et indépendante ». Pourtant, Jensen Huang occupe une place si importante et si indissociable au sein de Nvidia et de son succès qu’il était encore difficile de l’imaginer ne plus occuper le poste de PDG.

Toute cette affaire a commencé lorsque Jensen Huang a admis avoir noué une « relation intime » avec Alice Huang, qui occupait autrefois un poste de direction chez Megaspeed, une entreprise singapourienne cliente de Nvidia. Dans un message adressé à ses employés de l’époque, Jensen Huang a écrit : « J’ai été infidèle à ma femme. Mes actes lui ont fait du mal, ainsi qu’à nos enfants. » Mais ce n’était que le début.

Hormis les PDG d’Apple et les figures de proue de l’IA, Jensen Huang était sans doute le PDG du secteur technologique le plus reconnaissable. Vêtu de sa célèbre veste en cuir noir, il a réussi à faire de Nvidia l’acteur dominant sur le marché des cartes graphiques destinées aux jeux vidéo grand public, avant de réorienter l’entreprise vers la fabrication de puces d’IA de pointe. Cela a fait de Nvidia l’une des entreprises les plus prospères au monde ; on ne saurait donc sous-estimer l’importance de cette chute spectaculaire.