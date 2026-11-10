La France accuse l'Iran d'avoir piraté les congélateurs de 700 supermarchés, provoquant des incendies et des millions d'euros de pertes

La France accuse l'Iran d'être à l'origine des récentes cyberattaques contre les congélateurs de supermarchés.

Les attaques d'octobre 2026 ont provoqué la destruction de denrées alimentaires et plusieurs incendies en France.

L'Iran conteste les accusations, mais la France convoque son ambassadeur à Paris pour obtenir des explications.

Le gouvernement français accuse l'Iran d'être à l'origine des récentes cyberattaques qui ont ciblé les systèmes frigorifiques de supermarchés à travers l'Europe.

Plus de 700 magasins ont été touchés en octobre 2026. Les attaques ont entraîné la destruction de denrées alimentaires et même provoqué des incendies, après que les températures de réfrigérateurs et de congélateurs ont été poussées au-delà de 50 °C.

La France attribue désormais ces attaques au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien, qualifiant cette opération de « sans précédent par son ampleur et son niveau d'agressivité ».

L'Iran désigné comme responsable des attaques

« Il s'agit d'une campagne sans précédent par son ampleur et son niveau d'agressivité, qui constitue la première cyberoffensive menée uniquement dans un but de sabotage sur le territoire national », a déclaré Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, dans un communiqué officiel.

Il a ajouté que cet incident « marque la première cyberattaque de grande ampleur visant à saboter des installations sur notre territoire et constitue une atteinte majeure aux intérêts de la Nation et à la sécurité des Français ».

Les attaques ont touché plusieurs grandes enseignes françaises, notamment Casino, Leclerc, Coopérative U, Metro, Carrefour et Intermarché. Selon un rapport du Centre de coordination des crises cyber (C4), les pertes de denrées alimentaires sont estimées à plusieurs dizaines de millions d'euros.

Ces attaques ont été suivies d'un deuxième incident visant des supermarchés dans d'autres pays européens, avant qu'une troisième opération ne cible des réserves françaises de plasma sanguin.

Cette dernière attaque a visé Coolworld, un fournisseur de l'Établissement français du sang (EFS). L'EFS est chargé de la collecte, de la préparation et de la distribution du sang et des produits sanguins en France, dont une grande partie est utilisée lors d'interventions chirurgicales et d'actes médicaux essentiels.

Heureusement, cette cyberattaque n'a entraîné aucune conséquence opérationnelle grave, les hausses de température ayant été rapidement détectées et corrigées.

Des groupes de pirates liés à l'Iran, notamment aux Gardiens de la révolution, ont été mis en cause dans plusieurs cyberattaques majeures ces derniers mois. Beaucoup ont ciblé des installations et des systèmes industriels.

Parmi ces incidents figure la mise hors service d'une centrale de production d'électricité britannique pendant plusieurs jours en août 2026. Le même mois, plus de 30 services de distribution d'eau du Minnesota ont également été visés par une attaque coordonnée attribuée à des acteurs liés à l'Iran.

« La menace cyber iranienne contre les intérêts français n'est pas nouvelle », a ajouté le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. « L'Iran a déjà mené plusieurs opérations de déstabilisation à notre encontre, visant notamment l'hebdomadaire Charlie Hebdo en 2023 et l'organisation des Jeux olympiques de Paris en 2024. »

Jean-Noël Barrot a indiqué que le gouvernement français avait convoqué l'ambassadeur d'Iran à Paris afin de « protester très fermement contre cet acte d'une extrême gravité ».

L'Iran n'a pas encore réagi officiellement, mais certains médias iraniens ont rejeté les accusations, les jugeant infondées.