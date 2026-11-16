Les cyberattaques explosent en Europe trois fois plus vite que dans le reste du monde, et l'IA aggrave la menace

Les cyberattaques par e-mail augmentent en Europe, selon une étude de Proofpoint

Les applications reposant sur l'IA créent de nouveaux problèmes de visibilité et de contrôle des identités

L'hôtellerie, les loisirs et la santé figurent parmi les secteurs particulièrement touchés

Une nouvelle analyse de Proofpoint révèle que les cybermenaces progressent plus rapidement en Europe que partout ailleurs dans le monde.

Selon l'entreprise, les organisations européennes subissent une augmentation des attaques par e-mail. Elles suscitent également un intérêt croissant de groupes étatiques et de cybercriminels motivés par l'argent. Les infections par des logiciels malveillants restent préoccupantes, quels que soient le secteur d'activité, la taille ou les caractéristiques des organisations.

Secteurs d'activité et technologies

Dans son rapport, Proofpoint désigne d'abord les e-mails comme principal vecteur de menace. Cette année, ses systèmes ont détecté 4,5 fois plus de messages de phishing qu'en 2025, contre une multiplication par 1,5 dans le reste du monde. Même en tenant compte du volume total d'e-mails reçus, les détections par million de messages entrants ont été multipliées par 3,2 en Europe.

Les attaques par compromission de messagerie professionnelle, ou BEC (Business Email Compromise), constituent une autre préoccupation majeure. Elles surviennent lorsqu'un pirate compromet le compte professionnel d'une personne, usurpe son identité et contacte ses collègues, partenaires ou clients avec une demande apparemment légitime. Il cherche généralement à obtenir un virement vers un compte qu'il contrôle ou un accès à des logiciels et données sensibles de l'entreprise.

Concernant ces attaques BEC, Proofpoint révèle que les entreprises européennes du secteur électronique reçoivent 3,4 fois plus de messages frauduleux que la moyenne continentale. La fraude aux factures liées à la chaîne d'approvisionnement constitue la méthode la plus fréquente.

Le rapport souligne également des différences « considérables » entre les secteurs. Dans l'hôtellerie et les loisirs, les logiciels malveillants représentent 21 % des menaces détectées, contre 11 % à l'échelle mondiale. Les attaques téléphoniques liées au phishing, appelées callback phishing ou TOAD, ont augmenté de 262 % en un an. Les établissements de santé constituent une autre cible importante. Les attaques TOAD visant ce secteur ont progressé de 257 % depuis 2025, tandis que les logiciels malveillants ont augmenté de 84 %. Pourtant, les attaques par malware reculent globalement à l'échelle européenne.

Proofpoint avance une explication possible à cet intérêt particulier pour l'Europe. Les utilisateurs européens réagissent davantage aux messages malveillants. Pour 100 e-mails frauduleux délivrés, les chercheurs ont observé 8,3 clics en Europe, contre seulement 2,0 dans le reste du monde.

Les principaux groupes responsables restent globalement les mêmes, malgré quelques nouveaux acteurs remarquables. Les chercheurs évoquent notamment les groupes établis liés à la Russie et à la Chine, qui ont fait évoluer leurs techniques d'intrusion et de maintien d'accès aux organisations européennes. Le rapport cite également TA395, l'un des groupes les plus actifs dans les données de Proofpoint, et TA488, connu pour ses attaques contre Outlook, Zimbra et d'autres services de messagerie web.

Mais l'étude mentionne aussi des acteurs liés à l'Inde et au Pakistan, historiquement davantage concentrés sur leurs rivalités régionales. En 2026, ces groupes semblent également étendre leurs activités vers l'Europe occidentale.

L'intelligence artificielle n'arrange pas la situation. Proofpoint affirme avoir identifié plus de 188 000 applications reposant sur l'IA et connectées à des systèmes d'authentification ou à des protocoles OAuth. Ces outils peuvent automatiser des processus et accéder aux API comme aux services professionnels à très grande vitesse. Mais ils créent aussi de nouveaux problèmes de visibilité et de contrôle des identités et des autorisations.

Les infrastructures d'IA deviennent elles-mêmes des cibles

Les cybercriminels s'attaquent désormais aux mécanismes qui permettent ces connexions. Cela concerne notamment les autorisations d'accès, les jetons d'authentification et les applications disposant de privilèges mal configurés.

Presque toutes les organisations européennes observées, soit 99 %, ont été ciblées par des attaques dans le cloud. Les attaques de précision, notamment le phishing ciblé et le détournement de session, se sont révélées particulièrement efficaces. Selon Proofpoint, elles ont compromis 64 % des organisations européennes visées par cette catégorie d'attaques.

Les pirates ciblent également des technologies d'intelligence artificielle open source comme Langflow et LiteLLM. « La proportion de capteurs européens touchés par des attaques visant ces composants d'infrastructure IA a été multipliée par 4,6 entre deux périodes consécutives de 90 jours », avertit Proofpoint. Cette évolution montre que les infrastructures d'intelligence artificielle deviennent des cibles de plus en plus attractives.

L'intrusion ne constitue souvent qu'une première étape. En Europe, 72 % des organisations étudiées ont subi des activités malveillantes après une compromission initiale. Les attaquants cherchaient notamment à maintenir leur accès, à manipuler les contrôles d'authentification, à consulter des fichiers ou à exploiter des boîtes de messagerie compromises.