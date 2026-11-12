Meta débarque sur Apple Watch et Wear OS avec Muse, son agent IA personnel qui peut gérer votre quotidien

Meta annonce la compatibilité de Muse avec l'Apple Watch et Wear OS

Muse peut désormais vous aider à accomplir différentes tâches directement depuis votre montre connectée

Votre agent Muse personnalisé apparaît à votre poignet pour répondre à vos questions et vous aider à respecter votre emploi du temps

Meta vient de rendre son agent IA Muse compatible avec l'Apple Watch et les montres Android sous Wear OS. Il devient ainsi possible de communiquer avec son assistant personnel directement depuis sa montre connectée, où que l'on se trouve.

À condition d'accepter de donner à Muse un accès très étendu à sa vie personnelle, ses capacités peuvent se révéler particulièrement utiles au quotidien. L'assistant peut aider à rester concentré sur ses tâches, à respecter ses horaires et à avancer vers ses objectifs personnels.

Désormais, il est possible d'interagir avec Jolly, la mascotte de Muse, par appel vocal, message écrit ou dictée depuis sa montre connectée. De quoi économiser les quelques secondes nécessaires pour sortir son téléphone de sa poche ou ouvrir son ordinateur portable.

Works around the clock, and now on your wrist. Muse is now on Apple Watch and Wear OS ⌚️ https://t.co/97QRap5XKzNovember 9, 2026

Davantage de façons d'interagir avec Muse

Muse est arrivé sur le marché des agents IA en septembre et a dépassé les 10 millions de téléchargements sur l'App Store américain en seulement 40 jours. Cet assistant peut aider à gérer pratiquement tous les aspects du quotidien, des factures et du crédit immobilier aux réunions professionnelles, en passant par les appels clients et les échéances.

Mais Muse ne se limite pas aux tâches administratives. Selon Meta, l'assistant peut également organiser votre vie sociale et vous aider à atteindre vos objectifs personnels. Il peut même effectuer des achats à votre place, si vous lui en donnez l'autorisation.

Pour rendre son intelligence artificielle plus attachante, Meta permet aux utilisateurs de personnaliser l'apparence de leur assistant. Celui-ci apparaît ensuite sur l'écran du téléphone ou de la montre chaque fois qu'une intervention est nécessaire.

Muse occupe une place de plus en plus importante dans la stratégie grand public de Meta. L'entreprise a notamment présenté le Muse Charm, un petit appareil de la taille d'un Tamagotchi. Il permettra de voir son assistant Muse et de communiquer directement avec lui depuis la paume de sa main.

Plus récemment, Meta a annoncé l'arrivée de Spaces dans Muse. Cette fonctionnalité permet de créer des « expériences personnalisées » centrées sur certaines tâches, thématiques ou objectifs.

Comme si toutes ces possibilités ne suffisaient pas, Meta a également introduit les appels vidéo avec son assistant IA. Jolly peut désormais adopter des « expressions et gestes subtils » pour s'adapter au ton de chaque conversation. Bien entendu, Muse ne peut pas réellement voir son interlocuteur. Il s'appuie uniquement sur le ton de sa voix et le sujet abordé pour exprimer ses « émotions ».

Évidemment, multiplier les moyens d'interagir avec son agent IA tout en lui accordant un accès presque complet à ses données comporte certains inconvénients. De récents tests réalisés par Surfshark révèlent que Muse serait l'agent IA grand public le plus gourmand en données personnelles du marché. Il collecterait deux fois plus de catégories de données que ses concurrents.

Par conséquent, les utilisateurs disposant d'un forfait mobile limité en données auraient intérêt à privilégier le Wi-Fi pour leurs conversations avec Muse.