Votre VPN Android ne marche plus ? Le problème viendrait directement de Google

Un défaut dans Android 16 coupe les connexions VPN après les mises à jour d’applications en arrière-plan

Proton VPN, Mullvad et Windscribe ont tous signalé le problème à Google

Les utilisateurs sont actuellement contraints de redémarrer leur appareil ou de réinstaller leur application VPN

Si un VPN est utilisé sur un smartphone Android et qu’une déconnexion inexpliquée d’Internet s’est produite récemment, le fournisseur VPN n’est peut-être pas en cause.

Selon un nouvel avertissement public de Proton VPN, un bug persistant dans Android 16 provoque la perte définitive de connectivité Internet des applications de réseau privé virtuel après une mise à jour d’application effectuée en arrière-plan.

Proton VPN a exprimé son mécontentement sur X, pointant directement la responsabilité de Google. L’entreprise spécialisée dans la protection de la vie privée a partagé des liens vers deux rapports distincts publiés sur le Google Issue Tracker, révélant que le géant technologique est informé du problème depuis plus de sept mois sans avoir publié de correctif.

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Le dysfonctionnement ne touche pas uniquement Proton VPN. D’autres acteurs majeurs de la confidentialité, notamment Mullvad et Windscribe, font face au même problème sur Android 16 depuis l’été dernier, laissant les développeurs sans solution permanente à mettre en place de leur côté.

TechRadar a contacté Google, Proton, Windscribe et Mullvad afin d’obtenir des commentaires sur la situation en cours.

Un porte-parole de Proton a déclaré à TechRadar : « Google n’a pas encore répondu à notre publication. C’est particulièrement frustrant car notre application Android est généralement robuste et stable. En réalité, la majorité des problèmes signalés par les utilisateurs proviennent de ce bug précis. »

Qu’est-ce que le bug VPN d’Android 16 ?

Lorsqu’une application VPN se met à jour en arrière-plan sur un appareil fonctionnant sous Android 16, la pile réseau du système d’exploitation peut se retrouver corrompue. Au lieu de se reconnecter automatiquement, toutes les requêtes réseau expirent. Concrètement, les fonctions Internet de base, comme les requêtes DNS ou les connexions socket simples, se retrouvent totalement bloquées.

Pour les utilisateurs de VPN, le risque est double. Selon les paramètres Android, l’accès à Internet peut être entièrement coupé si un kill switch VPN est activé. À l’inverse, la navigation peut continuer sans protection VPN, à l’insu de l’utilisateur.

1/4Google has known about a bug that breaks VPN apps for 7 months, leaving users exposed with no warning or error, just a VPN app that stopped working in the background.If you're using ANY VPN on Android, you can help us by getting Google's attention to fix it.Details 👇 🧵March 18, 2026

Mullvad a été le premier à déposer un rapport de bug sur le Google Issue Tracker en août 2025, détaillant l’impossibilité pour le VPN de se reconnecter après une mise à jour d’application.

Proton VPN a ensuite soumis son propre rapport détaillé en septembre 2025. Malgré la transmission de journaux techniques et d’informations complémentaires par les développeurs, aucun correctif définitif n’a été publié.

Le problème étant intégré au système d’exploitation lui-même, les développeurs de VPN ne peuvent pas le corriger de leur côté. Dans une déclaration d’assistance récente, Proton a précisé : « Nous souhaitons vous informer que ce problème est principalement lié à Android et non à Proton VPN. Nous l’avons signalé à Google pour investigation. »

Dans une autre mise à jour, Proton a indiqué : « Notre équipe d’ingénierie est consciente d’un bug entre Proton VPN et les appareils Android 16 où l’application ne parvient pas à se connecter après une mise à jour », assurant aux utilisateurs que des démarches sont en cours pour obtenir une résolution.

Que faire en attendant ?

En attendant un correctif officiel de Google, les solutions de contournement restent contraignantes. Si le VPN coupe soudainement la connexion après une mise à jour, les manipulations classiques comme forcer l’arrêt de l’application ou vider le cache ne suffisent pas.

Les utilisateurs doivent soit redémarrer complètement leur téléphone, soit désinstaller puis réinstaller l’application VPN pour rétablir la connexion.

Mullvad a même mis à jour ses pages d’assistance officielles pour recommander le redémarrage de l’appareil en cas de problème. Cet article sera actualisé dès que Google ou les fournisseurs VPN concernés communiqueront de nouvelles informations.

Un porte-parole de Proton a déclaré à TechRadar que « les seuls recours » pour les utilisateurs concernés consistent à redémarrer leur téléphone ou à désinstaller puis réinstaller l’application. « Les utilisateurs pourraient également éviter de passer à Android 16 tant que le problème n’est pas résolu, mais cela comporte des risques de sécurité et ne constitue pas une solution recommandée », a ajouté Proton.