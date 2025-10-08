Réserver, créer, partager… Les apps transforment ChatGPT en assistant complet

OpenAI vient de lancer des applications intégrées directement dans les conversations avec ChatGPT

Les utilisateurs peuvent désormais accéder à des services comme Spotify, Canva ou Zillow sans quitter la discussion avec le chatbot

Cette mise à jour transforme ChatGPT en véritable plateforme applicative à part entière

OpenAI est en train de transformer ChatGPT en une plateforme complète d’applications, bien au-delà du simple cadre d’un chatbot classique. Cette nouveauté fait de ChatGPT une sorte de magasin d’applications conversationnel, avec des conséquences potentielles majeures sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec lui.

ChatGPT s’oriente depuis quelque temps déjà vers une approche plus proactive dans ses réponses. L’intégration d’applications tierces proposées par Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify ou Zillow permet désormais de mentionner une tâche dans une discussion, et ChatGPT peut faire appel directement au service concerné sans qu’il soit nécessaire de cliquer sur un lien. Il devient possible, par exemple, de demander une nouvelle playlist Spotify ou de créer une annonce immobilière pour Zillow, et que cela se fasse automatiquement depuis la conversation.

Il n’est même plus nécessaire de mentionner une application précise. En parlant de planifier un voyage, ChatGPT pourrait proposer l’app Expedia ou Booking.com. En évoquant la création d’un logo, Figma pourrait s’inviter dans la réponse. ChatGPT devient ainsi un centre de commande où une simple requête déclenche une action concrète.

La comparaison avec les débuts de l’App Store d’Apple sur smartphone s’impose naturellement. Sauf qu’ici, plus besoin d’ouvrir l’application : c’est elle qui rejoint la conversation, en fonction du contexte.

C’est aussi une manœuvre stratégique d’OpenAI. En devenant une plateforme, OpenAI prend la main sur l’interface… et peut-être sur l’économie des applications qui y circulent. À l’instar de Google qui contrôle l’accès aux recherches ou Apple la distribution mobile, OpenAI pourrait décider quelles apps sont visibles dans ChatGPT, comment elles sont mises en avant, et selon quels critères.

ChatGPT OS

Le déploiement de cette nouveauté commence dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs de ChatGPT, sauf en Union européenne pour le moment. OpenAI prévoit d’étendre la liste de ses partenaires tout au long de l’année, notamment grâce à la possibilité déjà offerte aux développeurs de créer leurs propres applications via le SDK.

Pour les utilisateurs, l’expérience ne ressemble en rien à une installation classique de logiciel. Il s’agit plutôt d’inviter un assistant pertinent dans une conversation. Lors de la première utilisation d’une application, ChatGPT demandera une autorisation et affichera les données qui pourraient être partagées, avec la possibilité de connecter des comptes si nécessaire. Une fois activées, ces applications deviennent interactives et offrent différents types d’aide, en lien avec ce qui a été dit dans la discussion.

Si la vision d’OpenAI se concrétise, cette journée pourrait bien être perçue rétrospectivement comme celle où l’intelligence artificielle a cessé d’être un service pour devenir une vitrine numérique.