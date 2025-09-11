ChatGPT dévoile une nouvelle fonction qui change la façon d’explorer ses idées

OpenAI a ajouté une nouvelle fonctionnalité de conversation ramifiée à ChatGPT

Cette option permet de s’écarter du fil principal d’un échange sans écraser les points déjà abordés

La mise à jour rend plus simple l’exploration de plusieurs directions tout en conservant la discussion d’origine

OpenAI propose désormais aux utilisateurs de ChatGPT une nouveauté attendue : la possibilité de créer des branches dans leurs conversations avec le chatbot. Cette fonctionnalité très demandée permet d’explorer plusieurs pistes de dialogue sans avoir à réécrire ni à relancer l’échange.

C’est un peu comme dire « on met ça de côté et on y revient plus tard » lors d’une discussion entre amis. Il devient possible de terminer un sujet puis de revenir sur une idée évoquée auparavant pour la développer.

Concrètement, il suffit de sélectionner le message de ChatGPT à partir duquel on souhaite bifurquer, puis de cliquer sur « Brancher dans une nouvelle conversation » dans le menu des options. Un fil parallèle apparaît alors avec l’historique complet de la discussion, prêt à être poursuivi dans une autre direction.

By popular request: you can now branch conversations in ChatGPT, letting you more easily explore different directions without losing your original thread.Available now to logged-in users on web. https://t.co/l6RflhOGuK pic.twitter.com/CpVehkULOBSeptember 4, 2025

Il s’agit d’un ajout relativement discret mais qui pourrait avoir un grand impact, comparable au suivi des modifications dans un texte. La version initiale reste disponible, tandis que la version alternative peut être visualisée. La fonction de branchement va même plus loin puisqu’elle permet de conserver plusieurs variantes en parallèle.

Cette option peut s’avérer particulièrement utile en phase de réflexion, lorsqu’on hésite entre plusieurs idées. Elle est accessible à tous, même sans abonnement à ChatGPT. Lorsqu’on choisit le branchement, une nouvelle fenêtre de conversation s’ouvre, mais uniquement sur la version web pour l’instant.

IA à branches multiples

Le branchement constitue une manière élégante pour ChatGPT de s’adapter aux changements d’avis en cours de route. La pensée humaine ne suit pas toujours une logique linéaire, et cette fonction autorise plusieurs essais sans contrainte.

Elle peut servir, par exemple, à un enseignant qui prépare plusieurs variantes d’un exercice, ou à un entrepreneur qui souhaite tester différentes versions d’un discours.

On peut aussi imaginer l’utilisation en cuisine : après avoir demandé une recette, on souhaite la rendre plus épicée. Puis on décide qu’un peu de douceur serait préférable. Grâce au branchement, il est possible d’ouvrir une nouvelle piste à partir de la première et de comparer les versions, sans avoir à supprimer celle qui existait déjà.

Certes, ce n’est pas une avancée majeure comparable aux systèmes de mémoire ou aux agents autonomes récemment introduits par ChatGPT, mais toutes les améliorations ne doivent pas nécessairement être complexes. C’est sans doute la raison pour laquelle cette fonctionnalité était si demandée et pourquoi OpenAI a choisi de la rendre disponible gratuitement.