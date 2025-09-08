Un moteur d’IA signé Apple pourrait bientôt rivaliser avec Google et ChatGPT

Apple travaillerait sur un outil de recherche basé sur l’intelligence artificielle

Un lancement serait prévu en 2026 et pourrait être soutenu par Google

L’iPhone 17 devrait être présenté la semaine prochaine

Selon un proche du dossier, Apple développerait un moteur de recherche propulsé par l’intelligence artificielle, et celui-ci pourrait s’appuyer sur Google.

Mark Gurman, spécialiste Apple pour Bloomberg, rapporte qu’Apple « prévoit de lancer son propre moteur de recherche web basé sur l’intelligence artificielle l’an prochain, intensifiant ainsi la concurrence avec OpenAI et Perplexity AI Inc. »

Cette information fait suite à des révélations antérieures indiquant qu’Apple explorait déjà de nouvelles pistes pour renforcer son offre en matière d’IA, après le lancement jugé décevant d’Apple Intelligence il y a près d’un an.

Gurman précise avoir échangé avec « des personnes au fait du projet », qui affirment que celui-ci serait baptisé « World Knowledge Answers » et qu’il serait intégré dans une version améliorée de Siri.

D’après ce rapport, certains dirigeants parlent même d’un « moteur de réponses » et viseraient une sortie du service au printemps.

À en croire l’article de Gurman, World Knowledge Answers fonctionnerait de manière similaire à ChatGPT Search ou au mode IA de Google. Les utilisateurs pourraient poser des questions à Siri et écouter ses réponses vocales.

Plus surprenant encore, Gurman indique que la technologie à l’origine de ce futur service pourrait être propulsée par Google. Selon lui, « les deux sociétés ont conclu un accord officiel cette semaine afin qu’Apple évalue et teste un modèle d’IA développé par Google pour soutenir l’assistant vocal ».

Une telle collaboration ne serait pas étonnante, puisqu’il avait déjà été rapporté qu’Apple envisageait d’intégrer le modèle Gemini de Google dans Apple Intelligence.

L'Intelligence que nous attendions ?

Toujours selon Gurman, « la nouvelle expérience de recherche proposera une interface exploitant du texte, des photos, des vidéos et des points d’intérêt locaux ». Elle offrirait aussi un système de résumé alimenté par l’IA, pensé pour fournir des résultats plus clairs et plus rapides que ceux de Siri dans sa version actuelle.

Même si ces promesses paraissent séduisantes, il convient de rester prudent, car Apple a souvent eu des difficultés à déployer efficacement ses fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Gurman est généralement très fiable dans ses prévisions, mais un projet qui ne devrait pas voir le jour avant près d’un an reste exposé à de nombreux aléas.

Apple s’apprête à vivre son plus grand rendez-vous de l’année avec la présentation de l’iPhone 17 le 9 septembre. On ne s’attend pas à y découvrir de grandes annonces liées à Apple Intelligence, mais la firme de Cupertino pourrait réserver une surprise en matière d’IA.

Il reste à voir si ce moteur de recherche Siri propulsé par l’intelligence artificielle deviendra réalité. Toutefois, au vu de l’essor actuel des outils d’IA générative, un tel service pourrait connaître un immense succès.