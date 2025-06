Les 7 grandes annonces d'Apple Intelligence lors de la WWDC 2025

Apple vient d’annoncer des mises à jour gratuites majeures pour les appareils compatibles avec Apple Intelligence, prévues dans le cadre d’iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 et watchOS 26, attendues plus tard cette année.

Les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle, disséminées au fil des présentations de la WWDC 2025, ont été rassemblées ici pour offrir un aperçu complet de ce qu’Apple Intelligence a réellement apporté lors de l’événement.

Apple n’a malheureusement pas présenté l’évolution de Siri attendue, mais la firme de Cupertino a dévoilé de nombreuses améliorations logicielles alimentées par Apple Intelligence.

Voici les six nouveautés principales annoncées pour Apple Intelligence à la WWDC 2025.

1. Traduction en direct

(Image credit: Apple)

La Traduction en direct permet de communiquer entre langues différentes, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Elle est directement intégrée aux apps Messages, FaceTime et Téléphone.

Ce service traduit automatiquement les messages, ajoute des sous-titres traduits en direct dans FaceTime, et peut lire à voix haute les traductions pendant un appel, supprimant ainsi toute barrière linguistique grâce à l’intelligence artificielle.

Apple précise que la confidentialité reste garantie, puisque l’outil repose sur les modèles d’IA internes et que les conversations personnelles ne quittent jamais l’appareil.

2. Améliorations de Genmoji et Image Playground

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Genmoji et Image Playground ont été lancés dans la première vague des fonctionnalités Apple Intelligence. Apple améliore désormais ces outils de génération d’images par IA.

Il devient possible de transformer des descriptions textuelles en émojis, de combiner plusieurs émojis avec du texte pour créer de nouvelles versions, ou encore de modifier les expressions et attributs de Genmojis réalisés à partir de photos de proches.

Image Playground bénéficie maintenant d’une compatibilité avec ChatGPT, offrant de nouveaux styles visuels comme la peinture à l’huile ou l’art vectoriel. Apple assure que "les utilisateurs gardent toujours le contrôle, et rien n’est partagé avec ChatGPT sans leur accord".

3. Visual Intelligence peut désormais analyser l’écran

Visual Intelligence, déjà l’une des fonctionnalités les plus impressionnantes d’Apple Intelligence, devient encore plus puissante sur iPhone 16.

Apple a annoncé que cette fonction peut désormais lire ce qui s’affiche à l’écran, permettant de lancer des recherches ou des actions sur tout contenu visible dans une app.

Il est possible de poser une question à ChatGPT à propos de ce qu’on est en train de voir, simplement en prenant une capture d’écran. Ensuite, il suffit de choisir entre enregistrer, partager, ou approfondir grâce à Visual Intelligence.

Pour celles et ceux qui appréciaient déjà la capacité de Gemini à analyser l’écran, cette nouvelle version de Visual Intelligence s’annonce comme un vrai tournant dans l’usage quotidien du téléphone.

4. Apple Intelligence arrive sur l’Apple Watch

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

La montre connectée la plus vendue au monde se dote à son tour de fonctions IA, avec Workout Buddy : une nouvelle expérience d’entraînement générée par Apple Intelligence, s’appuyant sur les données personnelles d’activité pour proposer des conseils motivants et personnalisés.

Apple parle d’une "première du genre" qui permet de recevoir une inspiration concrète, en temps réel, pendant la séance.

Une fois les données analysées, un modèle vocal convertit ces conseils en paroles générées automatiquement, à partir de la voix de coachs Fitness+ pour adapter le ton, l’énergie et le style à chaque entraînement.

Workout Buddy est la première fonctionnalité exclusive à l’Apple Watch dans l’univers Apple Intelligence. Elle nécessite un iPhone compatible à proximité, et sera disponible dès le lancement en anglais, pour les séances suivantes : course extérieure et intérieure, marche extérieure et intérieure, vélo extérieur, HIIT, musculation fonctionnelle et musculation classique.

5. Apple Intelligence accessible aux apps tierces

(Image credit: Apple)

Moins visible, mais très stratégique pour l’avenir : les développeurs peuvent désormais accéder aux modèles de base d’Apple Intelligence.

Concrètement, cela signifie que les apps peuvent s’appuyer sur l’intelligence d’Apple pour proposer des fonctions intelligentes, disponibles même hors ligne, tout en respectant la vie privée, et ce, gratuitement.

Par exemple, une application éducative pourra générer un quiz à partir de notes, sans coût d’API supplémentaire.

Cette ouverture pourrait transformer en profondeur la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs apps préférées, en rendant l’expérience plus intuitive et personnalisée.

6. Raccourcis dopés à l’IA

Enfin, Apple a annoncé l’arrivée d’Apple Intelligence dans l’app Raccourcis, l’un des outils les plus puissants de ses appareils.

Les utilisateurs pourront désormais créer de nouvelles actions intelligentes, avec une panoplie de raccourcis générés grâce à Apple Intelligence.

Ces raccourcis peuvent également être enrichis grâce à l’intégration de ChatGPT. Tout dépendra ensuite de la créativité des utilisateurs et de l’usage qu’ils feront de cette nouvelle puissance.

7. Et le reste

(Image credit: Apple)

En parallèle de ces six annonces phares, Apple a indiqué qu’Apple Intelligence pourra analyser les contenus des e-mails, sites web ou notes pour identifier des actions à rappeler, et les classer automatiquement dans l’app Rappels.

De plus, Apple Wallet sera capable d’extraire et de résumer les détails de suivi des commandes reçus par e-mail, en centralisant toutes les informations liées aux achats, leurs statuts, et notifications de livraison dans un même espace.

Enfin, l’app Messages s’enrichit de sondages intelligents, détectés automatiquement par Apple Intelligence, et permet désormais de créer des arrière-plans personnalisés générés par IA pour chaque conversation, via Image Playground.