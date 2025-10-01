ChatGPT propose désormais un contrôle parental pour mieux encadrer l’usage adolescent

OpenAI commence aujourd’hui à déployer les contrôles parentaux sur ChatGPT

Grâce à ces réglages, un parent peut lier son compte à celui de son adolescent

De nouveaux outils permettent d’ajuster certaines fonctionnalités et de définir des limites

OpenAI déploie dès aujourd’hui la fonctionnalité de contrôle parental tant attendue sur ChatGPT.

L’utilisation de ChatGPT est théoriquement réservée aux 13 ans et plus, mais jusqu’à présent, aucun dispositif ne permettait aux parents d’encadrer l’usage de l’outil par leurs enfants. Avec ces nouveaux réglages, il devient possible de relier les comptes d’un parent et de son adolescent afin de renforcer la sécurité. Des outils permettent désormais d’ajuster certaines fonctions et de limiter le temps d’utilisation.

Dans une publication sur X.com, OpenAI a détaillé les nouveautés. Il est possible de “réduire le contenu sensible”, une option qui filtre les contenus graphiques ou les défis viraux, et qui est activée par défaut dès qu’un compte adolescent est relié.

Les parents peuvent également choisir si ChatGPT peut ou non conserver l’historique des conversations pour proposer des réponses plus personnalisées. Des “plages horaires silencieuses” peuvent aussi être définies pour restreindre l’usage de ChatGPT à certains moments.

L’accès aux fonctions vocales de ChatGPT ou à la création d’images peut être désactivé. Enfin, les parents peuvent décider si les conversations de leurs enfants peuvent être utilisées pour améliorer les modèles futurs d’OpenAI, ou non.

Un contrôle par consentement

Il ne sera pas possible d’imposer un contrôle parental sans qu’un accord soit donné. Pour relier deux comptes ChatGPT, un parent ou un adolescent devra envoyer une invitation via les contrôles parentaux, et l’autre devra l’accepter. Si l’adolescent décide de se déconnecter, une notification sera envoyée au parent.

Dans tous les cas, les parents ne pourront pas accéder directement aux conversations de leurs enfants. Certaines informations issues des discussions pourront exceptionnellement leur être transmises, mais uniquement si OpenAI et ses équipes de modération détectent un risque sérieux pour la sécurité.

Même si certaines critiques estiment ces contrôles encore insuffisants, OpenAI précise avoir “travaillé en collaboration avec des experts, des associations et des responsables publics pour définir cette approche – ces réglages continueront d’évoluer avec le temps”.

Une fois le compte mis à jour, l’option “Contrôle parental” sera accessible dans le menu Réglages, sous l’onglet Compte.

(Image credit: OpenAI)

Une série de curseurs permettra de personnaliser les options d’utilisation du compte adolescent.

(Image credit: OpenAI)

Respirer, simplement respirer

Cette nouvelle fonctionnalité arrive alors qu’OpenAI a récemment mis en place un nouveau système de routage de sécurité dans ChatGPT, pour tous les utilisateurs. Dans un message publié sur X.com, Nick Turley, responsable de ChatGPT, a indiqué que “comme annoncé précédemment, lorsqu’une conversation touche à des sujets sensibles ou émotionnels, le système peut basculer automatiquement en cours d’échange vers un modèle de raisonnement ou GPT-5 conçu pour gérer ces cas avec plus de soin”.

Il semblerait cependant que ce système se déclenche très facilement et réagisse de façon excessive à certains contenus, provoquant la colère de nombreux utilisateurs, notamment ceux ayant souscrit à l’abonnement ChatGPT Plus. Beaucoup se plaignent d’être automatiquement transférés vers ce qu’ils considèrent comme un modèle moins performant.

Sur Reddit, un utilisateur a raconté avoir signalé que sa plante avait été renversée par une tempête, et ChatGPT lui aurait répondu : “Respire. Tout va bien. Tu es en sécurité.” Ce système de bascule automatique devrait toutefois s’améliorer avec le temps.

Vers un meilleur encadrement

Toutes ces nouveautés s’inscrivent dans une démarche plus globale d’OpenAI visant à renforcer les garde-fous. Dans un billet publié le 2 septembre, intitulé “Construire une expérience ChatGPT plus utile pour tous”, l’entreprise revient sur cette volonté, après plusieurs controverses ayant impliqué des utilisateurs en situation de détresse.

Les nouveaux contrôles parentaux de ChatGPT sont disponibles dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs web. Une version mobile sera bientôt proposée. Une nouvelle page de ressources a également été mise en ligne pour aider les parents à mieux comprendre et paramétrer ces fonctionnalités avec leurs enfants.