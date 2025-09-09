ChatGPT change déjà la manière dont nous parlons

Une nouvelle étude montre que les humains utilisent de plus en plus de mots fréquemment employés par les chatbots d’intelligence artificielle

Les chercheurs ont observé un glissement mesurable vers des tournures de langage formelles, caractéristiques des modèles de langage

Parmi les termes qui apparaissent davantage figurent méticuleux, approfondir et souligner

Beaucoup s’inquiètent de l’usage de l’IA pour imiter la parole et l’écriture humaines, mais une nouvelle étude menée par l’Université d’État de Floride révèle un phénomène inverse. Les individus emploient désormais plus souvent, dans leurs conversations informelles, des mots typiques des chatbots. Des termes comme obtenir, approfondir, complexe ou souligner surgissent comme des expressions à la mode, portées par ChatGPT et ses équivalents.

L’étude a montré que l’IA influence la manière de s’exprimer, sinon les thèmes eux-mêmes. La construction des phrases, le choix des mots et une tendance à la formalité sont affectés depuis la sortie de ChatGPT en 2022. Les mots surutilisés par ces modèles, marque de leur style, deviennent un élément courant du langage humain, au moins lorsqu’il est question de science et de technologie.

Les chercheurs ont analysé plus de 22 millions de mots provenant de podcasts scientifiques et technologiques basés sur des discussions spontanées. On constate que les termes favoris de ChatGPT y sont désormais omniprésents, bien plus qu’avant son lancement. Certes, beaucoup de ces mots véhiculent une valeur technique et formelle et font partie du vocabulaire de base dans certains contextes. Néanmoins, des termes comme méticuleux, stratégiquement, surpasser ou se vanter étaient beaucoup moins utilisés il y a encore trois ans.

Les synonymes plus simples apparaissent également moins souvent. Il est par exemple beaucoup plus courant d’entendre souligner plutôt qu’accentuer, ou approfondir plutôt qu’explorer. Le public semble absorber les tics stylistiques propres aux textes générés par l’IA, à la manière d’un enfant qui reprend le vocabulaire d’une personne qu’il admire. À la différence que ce sont ici des adultes qui imitent un modèle entraîné sur des milliards de mots. Et ce n’est pas un cas isolé. Une autre étude récente a mis en évidence le même phénomène dans le milieu académique.

Un dictionnaire signé IA

Cela peut sembler anodin, mais le risque existe de voir se former une boucle de rétroaction. Les chercheurs avancent que l’IA pourrait accélérer l’évolution linguistique, voire modifier la langue parlée d’une manière qui ne se serait jamais produite sans son influence.

Ce n’est pas la première fois que la technologie façonne le langage. Les SMS ont introduit les abréviations et les emojis. Les réseaux sociaux ont apporté les hashtags, les gifs de réaction et un argot souvent incompréhensible pour les non-initiés. Cette fois, l’enjeu semble plus important, et pas forcément positif. Ces tournures ne se contentent pas d’enrichir le langage, elles remplacent un vocabulaire plus imagé et rendent l’expression plus uniforme, proche de celle d’un assistant numérique standardisé.

Il ne s’agit pas encore d’une apocalypse linguistique. Dire qu’une idée est cool plutôt que captivante ne perturbera personne. Mais la façon de penser reste influencée par la manière de parler, et la structure imposée par l’IA pourrait changer la manière de formuler les idées et de prendre des décisions, parfois sans en avoir conscience. Les chercheurs devront approfondir leurs travaux afin de vérifier si les résultats obtenus confirment réellement ces premières observations.