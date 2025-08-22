ChatGPT Go : l’offre abordable d’OpenAI en 5 questions clés

ChatGPT Go est désormais disponible en Inde

L’abonnement économique, proposé à moins de 5 dollars, pourrait bientôt arriver dans d’autres pays

Cette nouvelle formule signe-t-elle le début d’une multiplication des paywalls pour accéder à l’IA ?

OpenAI vient de lancer une toute nouvelle offre d’abonnement abordable pour ChatGPT, baptisée Go.

ChatGPT Go marque la première fois que l’entreprise propose un forfait inférieur au prix de ChatGPT Plus (20 dollars par mois). Il s’agit d’une option pour celles et ceux qui souhaitent plus de possibilités que la version gratuite, sans pour autant payer le tarif élevé du Plus.

Comme pour toute nouvelle offre, les détails sont nombreux. Voici donc les cinq éléments essentiels à retenir concernant ChatGPT Go.

1. Il n'est disponible qu'en Inde (pour l'instant)

Pour l’instant, ChatGPT Go n’est disponible qu’en Inde. Mais la page de support d’OpenAI laisse entendre que ce forfait pourrait être proposé ailleurs : « Cet abonnement est initialement disponible uniquement en Inde. D’autres pays et régions pourraient être éligibles à l’avenir. »

Il semble qu’OpenAI teste le terrain avant d’étendre cette formule à d’autres marchés comme l’Australie, les États-Unis ou le Royaume-Uni. En Inde, ChatGPT Go est facturé 399 roupies par mois (soit environ 4,60 dollars). Le plan Plus, lui, est affiché à 1 999 roupies (environ 23 dollars). Si ce forfait arrive en Occident, un positionnement tarifaire similaire peut être envisagé.

2. Encore, encore, encore

Le principal avantage de ChatGPT Go réside dans des limites d’utilisation beaucoup plus généreuses. Nick Turley, responsable de ChatGPT, explique que les abonnés disposent ainsi de « davantage d’accès aux fonctionnalités les plus populaires de ChatGPT ».

Cela inclut des plafonds multipliés par dix pour le nombre de messages, de générations d’images et de téléchargements de fichiers.

We just launched ChatGPT Go in India, a new subscription tier that gives users in India more access to our most popular features: 10x higher message limits, 10x more image generations, 10x more file uploads, and 2x longer memory compared with our free tier. All for Rs. 399. 🇮🇳August 19, 2025

3. Meilleure mémoire

Toujours selon Nick Turley, ChatGPT Go offre également une mémoire deux fois plus longue que la version gratuite. Concrètement, cela signifie une expérience plus fluide et plus fiable, avec la possibilité de revenir plus efficacement sur des conversations passées.

La mémoire constitue un élément essentiel dans l’usage d’un chatbot, car elle permet de conserver le fil des échanges et de rappeler à l’IA les informations importantes. Cette amélioration représente donc un atout pour profiter d’une meilleure continuité sans devoir payer le prix du plan Plus.

4. Pas d'accès 4o

Les abonnés à ChatGPT Plus bénéficient d’un accès à certains modèles historiques, comme le très populaire GPT-4o. Les utilisateurs de ChatGPT Go, eux, n’ont pas cette possibilité et sont limités au modèle GPT-5.

Cette décision est jugée regrettable par de nombreux observateurs, surtout face aux critiques entourant GPT-5 et aux appels d’utilisateurs souhaitant revenir à 4o. Restreindre GPT-4o aux abonnés Plus et Pro est déjà contesté, mais l’exclure du forfait économique renforce ce sentiment d’erreur stratégique.

5. Pas Sora, pas Gmail

GPT-4o n’est pas la seule absence notable. Les abonnés à ChatGPT Go n’ont pas non plus accès à l’outil de génération vidéo Sora.

Autre restriction : l’impossibilité d’utiliser les Connectors, qui permettent d’intégrer ChatGPT à des applications populaires comme Gmail ou Google Calendar.

Un signe de ce qui va arriver ?

Même si ChatGPT Go reste pour l’instant limité à l’Inde, il est probable que l’offre soit prochainement déployée dans d’autres pays.

Beaucoup craignent toutefois que cette évolution marque le début d’un verrouillage accru derrière des paywalls. L’offre gratuite de ChatGPT s’avère de plus en plus restreinte, et avec une formule intermédiaire comme Go, OpenAI espère inciter davantage d’utilisateurs à payer pour accéder à ses services.

Si ChatGPT Go rencontre le succès en Inde, son arrivée sur les grands marchés semble inévitable. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle ?