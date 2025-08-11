GPT-5 déçoit une partie des utilisateurs de ChatGPT

OpenAI vient de rendre disponible GPT-5, mais de nombreux utilisateurs se montrent mécontents de cette nouvelle version

GPT-5 a remplacé l’ancienne sélection de modèles d’IA, certains affirmant que cette mise à jour « est horrible »

Les abonnés ChatGPT Plus voient désormais leur accès aux modèles de raisonnement limité et ont perdu la possibilité d’utiliser les anciens modèles réputés plus fiables, comme o4-mini et o4-mini-high

OpenAI a dévoilé GPT-5, la nouvelle génération de son modèle d’IA qui alimentera ChatGPT pour les années à venir.

Lors d’un livestream d’une heure diffusé hier, Sam Altman, PDG d’OpenAI, et son équipe ont présenté les capacités et les améliorations de GPT-5 par rapport à son prédécesseur, GPT-4o.

Pourtant, moins de vingt-quatre heures plus tard, les réseaux sociaux comme Reddit se retrouvent inondés de critiques, beaucoup d’utilisateurs jugeant la nouvelle génération de ChatGPT décevante.

Un fil de discussion sur Reddit, intitulé « GPT-5 is horrible », cumule près de 3 000 votes positifs et plus de 1 200 commentaires exprimant un mécontentement général.

L’utilisateur u/headwaterscarto a déclaré : « J’adore comment, pendant la démo, ils ont dit : “Si le modèle se trompe, pas de problème, reposez simplement la question. Je vais même lancer trois requêtes à la fois et choisir ma préférée.” Franchement, en quoi est-ce mieux ? ». Un autre commente : « Ça ressemble à une version OpenAI de la shrinkflation ».

Beaucoup regrettent les modèles 4o et 4.1, plusieurs messages affirmant : « 4.1 me manque. Rendez-le nous » ou encore « Ils auraient dû nous laisser garder les anciens modèles le temps de corriger le nouveau ».

La colère monte également chez les abonnés ChatGPT Plus, qui estiment que la sortie de GPT-5 a réduit les possibilités de leur abonnement payant. Le nouveau modèle GPT-5 Thinking est limité à 200 messages par semaine, et l’offre Plus ne donne plus accès à la diversité de modèles disponible auparavant, OpenAI estimant que GPT-5 est désormais capable de raisonner lorsque c’est nécessaire.

ChatGPT literally got worse for every single Plus user today.There's no way to reliably get thinking models anymore.Before we had o4-mini, o4-mini-high and o3.Now we have GPT-5 Thinking with 200 messages per week and a router that exclusively routes you to some small and…August 8, 2025

Faut-il y voir un simple rejet du changement ? Ou bien GPT-5 est-il réellement aussi mauvais que le décrivent les discussions en ligne ?

Une grande partie du mécontentement autour de GPT-5 semble liée aux attentes créées par Sam Altman, qui avait annoncé cette sortie comme une véritable révolution dans la manière d’interagir avec l’IA.

Quelques heures avant la présentation officielle, Altman avait tweeté une image de l’Étoile de la mort de Star Wars planant au-dessus d’une planète, laissant entendre qu’OpenAI s’apprêtait à lancer une avancée majeure. Finalement, même si GPT-5 bat des records par rapport à ses prédécesseurs, il s’agit d’une évolution progressive plutôt que d’une rupture comparable à l’arrivée initiale de ChatGPT.

Pour beaucoup, avoir accès aux fiables modèles ChatGPT-4o – qu’Altman comparait à une conversation avec un étudiant universitaire, face à GPT-5 présenté comme un expert au doctorat – était préférable à l’approche unique de GPT-5.

De nombreux témoignages rapportent que GPT-5 donne de moins bons résultats que 4o, mais il reste encore à vérifier objectivement si c’est réellement le cas. Ce qui est sûr, c’est que les abonnés payants d’OpenAI se sentent lésés par cette sortie. L’entreprise devra corriger rapidement les problèmes de lancement, tels que la lenteur et les réponses jugées médiocres, sous peine de voir une partie de sa communauté fidèle se tourner vers d’autres solutions.