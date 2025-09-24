OpenAI travaillerait sur une nouvelle génération d’objets propulsés par ChatGPT

De nouveaux détails sur les projets matériels d’OpenAI ont fuité

Plusieurs appareils d’intelligence artificielle pourraient être en préparation

Un premier lancement pourrait intervenir d’ici la fin de l’année prochaine

Il est désormais confirmé que le créateur de ChatGPT, OpenAI, travaille sur des dispositifs matériels conçus pour permettre d’avoir un chatbot d’IA constamment à portée de main. Un nouveau rapport apporte des précisions sur les types d’appareils envisagés.

Selon les informations publiées par The Information, des lunettes connectées, un enregistreur vocal numérique, un badge portable et une enceinte intelligente sans écran figureraient parmi les concepts à l’étude – même si tous ne seront peut-être pas développés jusqu’au bout.

Le rapport mentionne également plusieurs partenaires industriels associés à OpenAI, dont Luxshare et Goertek, deux sociétés qui ont aussi collaboré avec Apple dans la conception de produits.

Rien de surprenant à cela, sachant que Jony Ive, l’ancien responsable du design d’Apple pendant de nombreuses années, est impliqué dans ces projets. Toujours d’après les sources de The Information, plusieurs cadres d’Apple ont d’ailleurs rejoint OpenAI.

À venir l'année prochaine... peut-être

Les appareils tels que la Humane AI Pin n'ont pas encore rencontré un grand succès jusqu'à présent. (Image credit: Humane)

Quant à la date de sortie, l’objectif serait un lancement fin 2026 ou début 2027. Il reste donc encore un certain délai avant de voir apparaître ces appareils. Tout laisse penser qu’un premier produit unique sera présenté, les autres arrivant éventuellement par la suite.

Ces nouvelles informations recoupent ce qui avait déjà filtré concernant les ambitions matérielles d’OpenAI. L’idée semble être de concevoir un dispositif complémentaire aux téléphones, tablettes et ordinateurs actuels, plutôt que de les remplacer.

Des rumeurs circulent déjà au sujet d’un accessoire portable en permanence, capable de répondre instantanément aux questions dans le style habituel de ChatGPT et, peut-être aussi, d’enregistrer des mémos vocaux ou des conversations pour une analyse ultérieure.

Cependant, les précédents lancements d’appareils de ce genre n’ont pas rencontré un franc succès. On pense par exemple au Rabbit R1 ou au Humane AI Pin. L’équipe d’OpenAI espère manifestement réussir là où d’autres ont échoué.