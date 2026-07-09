Le prochain ChatGPT-5.6 d’OpenAI serait si puissant qu’un simple déploiement ne suffirait plus

OpenAI publie un aperçu de ChatGPT-5.6 pour des partenaires de confiance ce jeudi

Le nouveau GPT-5.6 se décline en trois versions, Sol, Terra et Luna

L’accès initial se fait uniquement via API, avec un déploiement plus large sur ChatGPT prévu ensuite

GPT-5.6 arrive en trois versions différentes, Sol, Terra et Luna, mais cela ne ressemblera pas aux sorties habituelles de ChatGPT. Un aperçu limité sera d’abord proposé à des partenaires de confiance, avant un déploiement plus large par la suite. Cet aperçu débute ce jeudi pour un nombre restreint d’acteurs.

Ce déploiement progressif ne relève pas du choix d’OpenAI. Dans une communication autour des nouveaux modèles, l’entreprise explique : « Dans le cadre de nos échanges continus avec le gouvernement des États-Unis, nous avons présenté nos plans et les capacités des modèles avant leur lancement. À leur demande, nous commençons par un aperçu limité destiné à un petit groupe de partenaires de confiance dont la participation a été partagée avec le gouvernement, avant une diffusion plus large. »

Ce délai intervient après la signature par le président américain Donald Trump d’un décret établissant un cadre volontaire dans lequel les développeurs d’IA peuvent fournir au gouvernement américain un accès à leurs nouveaux modèles pendant une durée pouvant aller jusqu’à 30 jours avant leur diffusion auprès de partenaires de confiance.

OpenAI affiche clairement son désaccord : « Nous ne pensons pas que ce type de processus d’accès gouvernemental doive devenir la norme à long terme. Cela prive les utilisateurs, les développeurs, les entreprises, les spécialistes de la cybersécurité et les partenaires internationaux des meilleurs outils dont ils ont besoin. »

Sol, Terra et Luna

OpenAI lance GPT-5.6 comme une famille de trois modèles, nommés d’après des objets célestes, plutôt que selon ses conventions habituelles comme « Instant » ou « Mini ». Sol, Terra et Luna sont trois versions de ChatGPT-5.6, chacune pensée pour un équilibre différent entre intelligence, vitesse et coût.

GPT-5.6 Sol est le modèle phare et le plus avancé d’OpenAI à ce jour. Il vise les tâches les plus exigeantes : code complexe, raisonnement en plusieurs étapes, travail de type agent et missions spécialisées où la précision prime sur la rapidité. OpenAI indique que Sol améliore ses capacités en programmation, en biologie et en cybersécurité. Il bénéficie aussi de nouveaux modes « max » et « ultra », conçus pour lui accorder plus de temps et, en mode ultra, des sous-agents supplémentaires pour traiter les tâches complexes. Sol correspond à la version la plus puissante de GPT-5.6, adaptée aux questions difficiles pour lesquelles attendre un peu plus longtemps reste acceptable.

GPT-5.6 Terra représente l’option intermédiaire et devrait être la plus utilisée. OpenAI le décrit comme un modèle équilibré pour les usages du quotidien, avec des performances comparables à GPT-5.5 pour un coût divisé par deux. Terra apparaît ainsi comme le modèle principal : suffisamment puissant pour l’écriture, la planification, la recherche, l’aide au code et l’usage général de ChatGPT, sans le coût ni la complexité de Sol. Si Sol correspond à un spécialiste pour les problèmes complexes, Terra couvre la majorité des tâches courantes.

GPT-5.6 Luna est le modèle rapide et économique. Il est conçu pour offrir de bonnes performances au coût le plus bas de la famille GPT-5.6. Il vise des réponses rapides, des tâches plus légères et des usages à grande échelle où la vitesse compte. Luna traite les questions simples, les résumés, les reformulations, le brainstorming rapide et les échanges du quotidien sans mobiliser toute la puissance de Sol. Ce n’est pas le modèle vitrine, mais il pourrait devenir le plus utilisé si ChatGPT devient plus rapide et moins coûteux à exploiter.

Ce qui va changer

Comme évoqué précédemment, l’évaluation des nouveaux modèles d’IA, comme GPT-5.6 ou Claude Sonnet 5, repose de plus en plus sur leur capacité à gérer des tâches en plusieurs étapes et des processus de type agent.

Pour les utilisateurs classiques de ChatGPT, le changement le plus visible ne sera sans doute pas une nouvelle interface ou un bouton inédit. L’évolution devrait plutôt se traduire par un outil plus capable face aux demandes complexes, et moins proche d’un simple chatbot nécessitant un guidage étape par étape.

Cet aspect est central, car la plupart des utilisateurs ne comparent pas les scores techniques. L’essentiel reste la capacité à comprendre une demande imprécise, à conserver l’objectif, à suivre correctement les instructions et à se rapprocher d’un résultat final dès la première réponse. Si GPT-5.6 tient les promesses avancées par OpenAI, l’amélioration se verra surtout dans ces situations où les modèles actuels restent impressionnants mais encore fragiles.

Quand sera-t-il disponible ?

La structure en trois modèles proposée par OpenAI soulève des questions. Il n’est pas encore clair si la version ChatGPT orientera automatiquement les requêtes vers différents modèles selon leur complexité. Toutes les tâches ne nécessitent pas le même niveau d’intelligence. Un modèle rapide et économique comme Luna pourrait gérer les résumés simples, les reformulations et les questions courantes, tandis qu’un modèle plus puissant comme Sol serait réservé aux travaux exigeants où la profondeur compte davantage que la vitesse.

GPT-5.6 n’est pas accessible dans ChatGPT pendant la phase d’aperçu, ce qui signifie que les utilisateurs classiques ne verront pas immédiatement ces changements. OpenAI indique que les modèles sont pour l’instant disponibles via API et Codex auprès d’un groupe restreint de partenaires et d’organisations, avec un déploiement plus large sur ChatGPT prévu ultérieurement.