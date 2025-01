OnePlus 13 : la marque révèle un atout majeur pour son lancement international

Le OnePlus 13 sera conforme aux normes IP68/IP69 dans le monde entier

OnePlus a confirmé les caractéristiques avant le lancement complet

Il s'agit d'une mise à niveau significative par rapport au OnePlus 12

On est dans une sorte de flou concernant le OnePlus 13, car il a été dévoilé en Chine mais ne sera lancé à l’international que la semaine prochaine. Cela signifie que certaines spécifications de la version internationale restent à confirmer, mais OnePlus a déjà annoncé une caractéristique clé.

OnePlus a confirmé à Android Authority que toutes les variantes internationales du smartphone phare bénéficieront de la double certification IP68 et IP69 contre l’eau et la poussière, comme c’est le cas pour la version chinoise du OnePlus 13.

Comme rapporté lors du lancement en Chine, cette double certification garantit que le smartphone peut être immergé dans l’eau et résister à des jets d’eau à haute pression. Un joint sous vide empêche également toute infiltration de poussière.

En réalité, le OnePlus 13 sera le premier smartphone à atteindre une certification IP69 en dehors de la Chine et des autres marchés asiatiques. Les détails précis sur la durée d’immersion et la profondeur tolérée varient selon les appareils et sont définis par le fabricant, mais en termes de certification officielle, c’est ce qui se fait de mieux.

Une mise à niveau importante

Le OnePlus 12 ne proposait pas d'indice de protection IP68/IP69 (Image credit: Future)

OnePlus a toujours adopté une approche un peu différente en matière d’étanchéité et de protection contre la poussière : ces certifications variaient parfois selon les régions et, dans certains cas, elles étaient totalement absentes (même si les appareils étaient tout de même étanches).

Comme le souligne notre test du OnePlus 12, l’absence de certifications IP68 et IP69 figurait parmi les principales critiques envers l’appareil actuel, disponible à l’international depuis janvier 2024 – soit presque un an.

C’est donc une amélioration bienvenue pour 2025, qui place le OnePlus 13 devant l’iPhone 16 Pro Max, le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Google Pixel 9 Pro XL en termes de protection contre les éléments.

L’ensemble des informations officielles sur le lancement international du OnePlus 13 sera partagé le mardi 7 janvier. Le lancement débutera à 15h30 (heure de Paris).