AirPods Max : si cette liste de mises à jour est vraie, c'est un désastre

Les AirPods Max sont les meilleurs écouteurs d'Apple, mais ils sont également à la traîne par rapport au reste du peloton des meilleurs écouteurs et casques sans fil, avec des rivaux tels que le Sony WH-1000XM5 qui bénéficie des dernières avancées audio - et maintenant que les remises ont commencé, ils sont aussi considérablement moins chers.

Mais un nouveau rapport suggère que la réponse d'Apple à cette concurrence en constante amélioration est pour le moins tiède. Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui a une bonne réputation en matière de prédictions sur les produits Apple, les mises à jour des AirPods Max en 2024 comprendront le remplacement du Lightning par l'USB-C et l'ajout de nouvelles couleurs.

Et... c'est tout pour les meilleurs AirPods, qui sont sortis en 2020 et qui n'ont pas connu de mise à jour depuis - du moins, c'est tout ce qui a été dit jusqu'à présent.

Que peut-on attendre des AirPods Max 2024 ?

Pas grand-chose, à en croire les apparences. La puce H2 des AirPods Pro 2 actuels ne devrait pas être intégrée au Max l'année prochaine, ce qui signifie que les fonctionnalités telles que l'Audio adaptative, la Conversation Awareness et le Volume personnalisé seront toujours réservées aux écouteurs d'Apple, qui sont beaucoup moins chers que le Max.

Il convient de noter qu'il y a eu certaines incohérences concernant le contrôle qualité chez Apple, surtout ces derniers temps. Des rapports variés et parfois contradictoires ont circulé, spéculant sur le lancement des Mac M3 : certains prédisent leur arrivée imminente, d'autres suggèrent qu'ils pourraient être exclusivement intégrés dans les ordinateurs portables, ou peut-être dans les iMac – bien que ces derniers pourraient ne pas être mis à jour avant 2024. Ce soir, lors de l'événement Scary Fast Apple, nous devrions avoir une réponse claire, avec potentiellement une pléthore de Mac M3 à découvrir.

En d'autres termes, ce n'est pas parce que les informateurs n'entendent pas parler d'une fonctionnalité particulière maintenant qu'elle n'existe pas. Ainsi, même si le H2 n'est mentionné par aucune des sources des experts, cela ne signifie pas qu'Apple ne prévoit pas de l'intégrer aux AirPods Max.

Il faut espérer que ce soit le cas, car les fonctions ANC et audio ambiant améliorées des AirPods Pro 2 valent vraiment la peine d'être utilisées. Et les écouteurs les plus chers d'Apple devraient être une vitrine pour les meilleures technologies d'Apple plutôt qu'un exercice pour voir combien Apple peut persuader les gens de payer. Les Max restent d'excellents écouteurs, mais leurs rivaux sont tout aussi bons, voire meilleurs à certains égards, et ils sont également plus abordables.