Oubliez les AirPods - le haut-parleur de l'Apple Watch 10 peut enfin jouer de la musique

Avec le lancement de l'Apple Watch 10 lors de l'événement Glowtime Apple 2024, Apple a annoncé que ses haut-parleurs intégrés peuvent enfin être utilisés pour diffuser votre musique et vos podcasts préférés - vous offrant ainsi une solution de secours lorsque vos AirPods ne sont plus en charge, ou si vous avez laissé votre téléphone à la maison et que vous ne pouvez pas compter sur son haut-parleur.

Le fait que l'Apple Watch soit dotée d'un haut-parleur n'est pas une nouveauté (les Apple Watch plus anciennes étaient capables d'émettre du son), et vous pouviez déjà écouter la musique que vous aviez téléchargée sur votre Apple Watch via des AirPods connectés.

Cependant, cette nouvelle génération d'Apple Watch est la première à permettre à la montre elle-même de lire de la musique directement à partir de services tels qu'Apple Music et les autres meilleurs services de streaming musical, sans avoir besoin d'un appareil externe.

Nous n'avons pas encore pu tester cette fonctionnalité par nous-mêmes, mais si elle est sans aucun doute préférable à l'absence totale de musique, nous ne nous attendons pas à ce que les haut-parleurs de l'Apple Watch, de taille relativement modeste, soient en mesure d'égaler les performances des meilleurs écouteurs disponibles sur le marché. Comme nous l'avons dit plus haut, considérez cette option comme une solution de secours plutôt que comme votre premier port d'attache.

Il s'agit d'une histoire en cours de développement. Nous mettrons cette page à jour au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.

