Google Pixel Watch : une nouvelle fonction de charge pourrait prolonger l'autonomie

Une nouvelle fonctionnalité de la Pixel Watch a été découverte dans un teardown APK

Adaptive Charging utilisera l'IA pour charger votre montre plus efficacement, prolongeant ainsi sa durée de vie

La fonction est déjà utilisée sur les téléphones Pixel

Les Google Pixel Watch figurent régulièrement parmi les meilleures montres connectées sous Android et obtiennent d’excellentes notes dans les tests. Pourtant, l’autonomie reste souvent un point de déception. Comparées à d’autres modèles capables de tenir plusieurs jours, les 24 heures d’autonomie du Pixel Watch 3 avec l’affichage permanent activé semblent un peu limitées.

Une nouvelle fonctionnalité pourrait cependant être ajoutée au Pixel Watch 3 afin d’améliorer la santé et la durée de vie globale de la batterie, même si cela ne devrait pas avoir d’impact direct sur l’autonomie entre deux charges. Lors d’une analyse de fichier APK – une méthode qui consiste à examiner le code d’une application pour anticiper d’éventuelles nouvelles fonctionnalités –, Android Authority a découvert une ligne de code faisant référence à une option de "Recharge Adaptative".

La Recharge Adaptative est une technologie basée sur l’intelligence artificielle déjà utilisée sur les smartphones Pixel. Elle apprend les habitudes de charge et ajuste la vitesse de recharge en fonction de l’utilisation. Lorsqu’un appareil est branché pendant la nuit, la charge ralentit progressivement, tandis qu’en cas de recharges plus fréquentes et courtes, la batterie se recharge rapidement.

Cette technologie vise à prolonger la durée de vie des appareils, tout en réduisant la consommation d’énergie et les déchets électroniques. Elle permet aussi de limiter la détérioration prématurée de la batterie.

Aucune confirmation officielle n’a été donnée quant à l’arrivée de cette fonctionnalité sur les Pixel Watch, mais son intégration serait une excellente nouvelle. Il serait intéressant qu’elle s’accompagne de la fonction "Batterie Adaptative", qui met en veille les applications peu utilisées afin d’éviter qu’elles ne consomment inutilement de l’énergie. Une telle combinaison pourrait améliorer l’autonomie des montres Pixel entre deux charges, et potentiellement rapprocher Google des 36 heures promises par l’Apple Watch Ultra 2.

S'attaquer aux déchets électroniques dans les appareils connectés

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

La Recharge Adaptative permettrait ainsi de ralentir l’usure des batteries et de réduire la production de déchets électroniques, deux enjeux cruciaux dans l’univers des objets connectés. Aujourd’hui, les montres connectées ne disposent pas de batteries remplaçables, les fabricants sortent de nouveaux modèles chaque année, et les anciens perdent en efficacité très rapidement.

Ce problème concerne également les meilleurs écouteurs sans fil et les bagues connectées. Si les fabricants refusent de concevoir des batteries facilement remplaçables, la seule solution pour améliorer la durabilité de ces produits est d’optimiser leur autonomie et leur longévité. Après tout, qui ne voudrait pas que ses gadgets durent plus longtemps et offrent un meilleur rapport qualité-prix ?