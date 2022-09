La mise à jour de Google Photos transforme vos souvenirs en films

La fonction Souvenirs de Google Photos vient de bénéficier de sa "plus grande mise à jour depuis septembre 2019 [date de sa création]", affirme l’éditeur.

Les Souvenirs peuvent être considérés comme la réponse de Google aux Stories de Snapchat ; de courtes vidéos réalisées à partir de photos présentes sur votre espace. Mais à la différence des Stories, les Souvenirs ne sont pas temporaires, et de ce fait ne disparaissent pas.



La mise à jour de l’application offre de nouveaux outils voués à stimuler la créativité des utilisateurs. Vous pouvez rendre les Souvenirs plus dynamiques, par exemple en ajoutant de la musique, des effets de balayage ou des zooms. Google simplifie également le partage de ces Souvenirs améliorés avec votre famille ou vos amis - vous n’aurez plus besoin d’aller chercher l’option au fin fond des paramètres disponibles.

Étant donné que Souvenirs est l'une des fonctions les plus populaires de Google Photos (de l'aveu même de l'entreprise), et que sa dernière mise à jour majeure remonte à plus d'un an (s'ouvre dans un nouvel onglet), ces changements sont clairement les bienvenus.

Mettez en scène vos souvenirs

Google Photos réajuste les Souvenirs en faisant la part belle aux clips vidéo. L’application est amenée à sélectionner et retoucher automatiquement les fichiers images téléchargés. Les vidéos créées inséreront un zoom subtil, afin de rendre les clichés statiques plus dynamiques. En octobre, Google "ajoutera une musique de fond sur certains souvenirs". La bibliothèque des morceaux choisis reste pour l'essentiel inconnue, à l'exception d'un sifflement léger et d'une mélodie d'ambiance que l'on entend dans quelques teasers du projet.

Les Souvenirs cinématographiques, mis en place en 2020, accueilleront également cette nouvelle bande originale. De même, sur ce type de créations, vous verrez la caméra faire un panoramique sur un sujet pour produire un effet 3D destiné à simuler le mouvement.

Faciliter le partage

Plusieurs filtres graphiques et artistiques sont en outre disponibles depuis la mise à jour, et peuvent modifier la couleur usuelle de vos Souvenirs. Certains de ces filtres ont été supervisés par les artistes Shantell Martin et Lisa Congdon. Vous ne pourrez en bénéficier que pendant une durée limitée.

Le partage des Souvenirs est facilité par l'apparition d'une nouvelle icône dédiée immédiatement visible sur l’écran. Il suffit à l'utilisateur de toucher l'icône et de sélectionner le destinataire pour envoyer ses créations. Ce changement concerne d'abord les appareils Android avant d'être étendu à l’application iOS et aux navigateurs web "prochainement".

Google propose enfin un nouvel éditeur de collages permettant de rassembler vos photos préférées via glisser-déposer. Certains des modèles prédéfinis ont aussi été élaborés par Shantell Martin et Lisa Congdon. Au sein de l'éditeur, vous avez accès à divers outils pour ajuster la luminosité des images ou appliquer des filtres. Les propriétaires de smartphones Pixel et les abonnés du service Google One auront accès à des fonctionnalités exclusives telles que la possibilité d'appliquer des standards Portrait Light et HDR aux collages, ainsi que 30 designs uniques mis à disposition.

L'éditeur de collages sera disponible sur les appareils Android et iOS, mais il ne semble pas que la version navigateur web de Google Photos en bénéficiera.

Google Photos est l'un des services de stockage d'images les plus utilisés, mais certains sont déçus par ses outils d'édition limités. Si vous êtes curieux, nous vous recommandons de consulter notre classement des meilleures alternatives à Google Photos.