Stockage : jusqu’à 70 % de promotion sur les plans à vie de pCloud

Dans le cadre des festivités du 14 juillet, pCloud applique des remises particulièrement intéressantes sur ses différentes formules de stockage à vie. Ces offres permettent de payer une seule fois pour stocker ses fichiers dans le cloud de manière permanente. Déjà très avantageux face à la concurrence, ce modèle devient encore plus attractif grâce à ces promotions disponibles du 2 au 15 juillet :

1 To + pCloud Encryption : 199 € au lieu de 664 € (-70 %)

: 199 € au lieu de 664 € (-70 %) 2 To + pCloud Encryption : 299 € au lieu de 828 € (-64 %)

: 299 € au lieu de 828 € (-64 %) 10 To + pCloud Encryption : 890 € au lieu de 2119 € (-58 %)

👉 Profitez des offres pCloud

pCloud s’impose comme une alternative rassurante, notamment grâce à son ancrage en Suisse, un pays reconnu pour sa réglementation stricte en matière de protection des données. Compatible avec les principaux systèmes d’exploitation (Windows, macOS, Linux, Android, iOS), la plateforme offre des vitesses de transfert rapides, une synchronisation instantanée entre tous les appareils et des options de sauvegarde automatique efficaces qui permettent d'éviter les déconvenues.

pCloud : une alternative crédible et économique

Le service suisse, déjà adopté par plus de 24 millions d’utilisateurs, simplifie également la collaboration grâce au partage de fichiers (via liens, invitations ou demandes de fichiers). Il propose même un espace d’édition de documents en temps réel, ce qui vous évitera d’avoir à passer par des éditeurs tiers.

Pour les utilisateurs souhaitant protéger des fichiers particulièrement sensibles, pCloud Encryption est actuellement inclus sans surcoût. Ce service permet de chiffrer les données directement sur l’appareil de l’usager avant même leur envoi vers les serveurs. Résultat : seul ce dernier peut y accéder, pCloud n’ayant aucun moyen de les déchiffrer.

👉 Profitez des offres pCloud

pCloud intègre également plusieurs fonctionnalités multimédias appréciables qui vous éviteront d’avoir à jongler entre différentes plateformes. Outre un lecteur intégré qui permet de lire vos fichiers audio et vos vidéos directement dans le cloud, vous disposez aussi d’un outil de retouche pour éditer facilement vos photos (filtres, contrastes, recadrage, rotation, etc.).

Qui plus est, vous avez aussi droit à pCloud Photos qui organise automatiquement vos images par date dans une galerie intelligente. Cette plateforme permet de parcourir facilement vos souvenirs, d’accéder instantanément à n’importe quelle année et de personnaliser votre galerie en excluant certains dossiers.



Cet article a été rédigé en partenariat avec pCloud.