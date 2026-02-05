🔥 Les plans de stockage à vie de pCloud chutent jusqu’à -58 % pour la Saint-Valentin, ne manquez pas ces énormes promos !

Vous cherchez une idée de cadeau vraiment utile pour la Saint-Valentin ? A l'approche de la fête des amoureux, pCloud propose des promotions immanquables sur ses forfaits de stockage à vie. C'est l'occasion d'aider concrètement votre moitié sans vous ruiner.

Nous finissons tous par manquer d’espace sur nos différents appareils. Entre les documents, les photos, les vidéos et les multiples données qui s'empilent quotidiennement, la saturation peut rapidement arriver. D'où la nécessité d’opter pour un service de stockage cloud de référence comme pCloud utilisé par 22 millions de personnes.

Vous n’aimez pas les prélèvements automatiques qui ponctionnent chaque mois ou chaque année votre compte bancaire ? Avec un seul paiement, vous pouvez protéger vos souvenirs et vos fichiers pour toujours chez pCloud. C’est un excellent rapport qualité-prix qui devient encore plus intéressant grâce aux réductions de la Saint-Valentin qui s’étalent du 5 au 17 février :

Formule 1 To à Vie : 199 € au lieu de 435 € soit une promotion de -54%

: 199 € au lieu de 435 € soit une promotion de Formule 2 To à Vie : 279 € au lieu de 599 € soit une promotion de -53%

: 279 € au lieu de 599 € soit une promotion de Formule 10 To à Vie : 799 € au lieu de 1890 € soit une promotion de -58%

pCloud : le bon plan pour conserver vos souvenirs en toute sérénité

Vous hésitez encore ? Voici les principaux atouts de pCloud disponible sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS et navigateur web :

Des protocoles de sécurité fiables et modernes (TLS/SSL pour les transferts, chiffrement AES‑256 pour les fichiers au repos).

fiables et modernes (TLS/SSL pour les transferts, chiffrement AES‑256 pour les fichiers au repos). Possibilité d’u ploader des fichiers très volumineux sans limite.

sans limite. Un disque virtuel sur votre PC pour consulter et éditer vos fichiers sans qu’ils occupent d’espace disque.

pour consulter et éditer vos fichiers sans qu’ils occupent d’espace disque. Fichiers synchronisés instantanément sur tous vos appareils avec sauvegarde automatique des photos et vidéos.

instantanément sur tous vos appareils avec sauvegarde automatique des photos et vidéos. Outils de collaboration pour les usagers pCloud et les non-utilisateurs (liens de partage, demandes de fichiers, dossiers partagés).

pour les usagers pCloud et les non-utilisateurs (liens de partage, demandes de fichiers, dossiers partagés). Sur les applications mobiles : un outil de téléchargement automatique pour libérer de l'espace, fonctionnalité Souvenirs et scanner de documents.

: un outil de téléchargement automatique pour libérer de l'espace, fonctionnalité Souvenirs et scanner de documents. Sauvegarde automatique et restauration de fichiers supprimés ou modifiés.

et restauration de fichiers supprimés ou modifiés. Un mode hors ligne pour accéder à vos fichiers sans connexion Internet, avec synchronisation automatique dès que le réseau revient.

pour accéder à vos fichiers sans connexion Internet, avec synchronisation automatique dès que le réseau revient. Lecteurs intégrés pour ouvrir vos photos, vidéos et musiques directement depuis le cloud.

pour ouvrir vos photos, vidéos et musiques directement depuis le cloud. Le service est basé en Suisse où la législation sur la protection des données est l'une des plus strictes au monde.

Premier rendez-vous, vacances en amoureux, mariage… Quoi de mieux que de retrouver en quelques secondes les souvenirs qui comptent vraiment ? En plus de toutes les fonctionnalités citées plus haut, vous bénéficiez de pCloud Photos et de sa galerie soignée accessible directement sur votre espace cloud.

Vos photos y sont organisées intelligemment par date, ce qui permet de naviguer facilement d’une année à l’autre et de retrouver un cliché ou une vidéo en quelques secondes. Il est également possible d’exclure certains dossiers et photos de la galerie, afin de ne mettre en avant que ce qui mérite d’être au premier plan.

Autre atout appréciable : la possibilité de modifier vos photos directement sur l'interface sans avoir à changer d'application. L'éditeur vous permet d’ajouter des filtres mais aussi d'ajuster la luminosité, les contrastes, la saturation, la température et d'autres paramètres.

Vous pouvez également recadrer, retourner et faire pivoter vos images. Idéal pour effectuer des modifications rapides en quelques clics, directement depuis votre espace cloud.