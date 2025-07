Une solution cloud complète à prix cassé pour le 14 juillet : jusqu’à -70 % de réduction sur les offres pCloud !

À l’occasion du 14 juillet, pCloud met en place une promotion exceptionnelle : jusqu’à 70 % de réduction sur ses plans de stockage cloud à vie et le gestionnaire de mots de passe pCloud Pass Premium offert ! Une solution complète pour protéger l’essentiel de votre vie numérique. Cette offre est disponible du 2 au 15 juillet 2025.

Voici les 3 formules disponibles :

< Cliquez ici pour voir l'offre > pCloud

1 To + pCloud Pass Premium gratuit : 199 € au lieu de 674 € (–70 %)



2 To + pCloud Pass Premium gratuit : 279 € au lieu de 838 € (–67 %)



10 To + pCloud Pass Premium gratuit : 799 € au lieu de 2 129 € (–62 %)

💪 Profitez du cloud à vie !

En un seul paiement, vous accédez à deux outils essentiels : un service de stockage cloud hautement sécurisé et un gestionnaire de mots de passe complet. À vie et sans abonnement.

Basé en Suisse, pCloud protège les données de plus de 20 millions d’utilisateurs. Les fichiers sont hébergés dans l’Union européenne, au Luxembourg, dans le respect strict du règlement RGPD. Le chiffrement côté client assure que vos données restent lisibles par vous seul.

Accessible sur tous les systèmes d’exploitation, macOS, Windows, Linux, le service propose une application de bureau, pCloud Drive, qui fonctionne comme un disque virtuel. Elle permet de gérer vos fichiers facilement, sans occuper de place sur vos appareils.

L’application mobile sur Android et iOS offre le téléversement automatique des photos et des vidéos, la synchronisation instantanée entre tous vos appareils, et un accès fluide où que vous soyez. Vous pouvez sauvegarder vos dossiers importants, partager vos fichiers et même lire directement vos contenus audio ou vidéo grâce au lecteur multimédia intégré.

🎁 pCloud Pass Premium : le gestionnaire de mots de passe offert

Inclus dans cette offre, le pCloud Pass Premium vous permet de centraliser l’ensemble de vos mots de passe, cartes bancaires et notes sensibles dans un environnement chiffré. Il est compatible avec tous les navigateurs et appareils, propose l’auto-remplissage des formulaires, génère des mots de passe uniques en un clic et les retient pour vous.

Dans un contexte où la gestion des données personnelles est devenue cruciale, cette offre groupée de pCloud représente un compromis idéal entre protection et simplicité !