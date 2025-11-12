Black Friday téléviseurs 2025 : les bons plans que les vendeurs ne veulent pas que vous voyiez !

Le Black Friday 2025 marque une nouvelle occasion en or pour s’offrir une télévision dernier cri à prix réduit. Que l’on recherche des sensations fortes sur un écran OLED, des performances gaming ultra-fluides ou une image 8K à couper le souffle, les offres de cette année frappent fort.

Grâce à une veille constante du marché, notre équipe a sélectionné les modèles les plus prometteurs, des téléviseurs calibrés pour les consoles nouvelle génération aux géants de salon à la résolution spectaculaire. Une sélection pensée pour tous les usages et tous les budgets, avec un seul mot d’ordre : ne pas rater ces promotions avant qu’il ne soit trop tard.

Samsung TQ55S90F 140 cm (2025): was 1 399 € now 999 € à Darty FR Le Samsung S90F OLED, lancé en 2025, vient renouveler la gamme phare du constructeur coréen avec brio. Doté de la technologie OLED auto-émissive, il garantit des noirs absolus et des contrastes saisissants, renforcés par le processeur NQ4 AI Gen3. Ce dernier ajuste l’image en temps réel en fonction du contenu affiché, pour un rendu plus précis et immersif. <p>Pensé pour les usages exigeants, il offre une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz, le support du VRR et de l’ALLM, ainsi qu’une compatibilité Dolby Atmos. Grâce à Object Tracking Sound Lite et au Samsung Gaming Hub, le S90F se positionne comme une référence autant pour les cinéphiles que les gamers. Pensé pour les usages exigeants, il offre une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz, le support du VRR et de l’ALLM, ainsi qu’une compatibilité Dolby Atmos. Grâce à Object Tracking Sound Lite et au Samsung Gaming Hub, le S90F se positionne comme une référence autant pour les cinéphiles que les gamers.

LG Evo AI C5 OLED (2025): was 1 299 € now 1 089 € à Fnac FR Le LG C5 OLED marque une évolution naturelle dans la série « evo », en misant sur un processeur Alpha 9 AI Gen8 encore plus performant. Celui-ci optimise l’image scène par scène grâce à l’intelligence artificielle, tout en adaptant le rendu sonore à l’environnement. Le résultat : une expérience fluide et calibrée, avec des couleurs éclatantes et une luminosité renforcée, y compris dans les pièces bien éclairées. <p>Côté jeu, le C5 ne déçoit pas avec ses quatre ports HDMI 2.1, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, la prise en charge du VRR, de l’ALLM et du Dolby Vision Gaming. Il s’impose comme un excellent compromis entre performance, fidélité d’image et prix accessible dans le segment OLED. Côté jeu, le C5 ne déçoit pas avec ses quatre ports HDMI 2.1, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, la prise en charge du VRR, de l’ALLM et du Dolby Vision Gaming. Il s’impose comme un excellent compromis entre performance, fidélité d’image et prix accessible dans le segment OLED.

TCL 55C89K QD-Mini LED 138 cm (2025): was 799 € now 699 € à Fnac FR Le TCL 55C89K, équipé de la technologie QD-Mini LED, se distingue comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Avec son rétroéclairage de précision et son filtre Quantum Dot, il offre des couleurs intenses, une très bonne gestion du contraste et une luminosité élevée, idéale pour les salons lumineux. <p>Compatible 144 Hz, ce téléviseur embarque également le VRR, l’ALLM, et le support du Dolby Vision IQ et HDR10+, ce qui en fait une option sérieuse pour les joueurs exigeants. Son interface Google TV fluide, son design borderless et ses performances équilibrées en font une alternative crédible aux modèles haut de gamme, pour un tarif bien plus doux. Compatible 144 Hz, ce téléviseur embarque également le VRR, l’ALLM, et le support du Dolby Vision IQ et HDR10+, ce qui en fait une option sérieuse pour les joueurs exigeants. Son interface Google TV fluide, son design borderless et ses performances équilibrées en font une alternative crédible aux modèles haut de gamme, pour un tarif bien plus doux.

Sony Bravia 3 126 cm (2025): was 751,40 € now 595,50 € à Fnac FR La Bravia 3 de Sony, version 2025, s’adresse à ceux qui cherchent un téléviseur de qualité sans exploser leur budget. Doté d’un panneau LED 4K et de la puce X1, il propose une image nette, avec une bonne gestion des mouvements et une montée en définition efficace des contenus SD et HD. <p>Son interface Google TV assure une navigation rapide, tandis que le support de Dolby Vision et Dolby Atmos renforce l’immersion. Bien qu’il ne vise pas le très haut de gamme, ce modèle reste fidèle à l’expertise Sony en matière de traitement d’image et d’audio. Une valeur sûre pour un usage quotidien mixte, du streaming aux jeux. Son interface Google TV assure une navigation rapide, tandis que le support de Dolby Vision et Dolby Atmos renforce l’immersion. Bien qu’il ne vise pas le très haut de gamme, ce modèle reste fidèle à l’expertise Sony en matière de traitement d’image et d’audio. Une valeur sûre pour un usage quotidien mixte, du streaming aux jeux.