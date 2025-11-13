Black Friday appareils photo 2025 : zoom sur les vrais bons plans du moment

Dans notre sélection 2025 des meilleurs appareils photo à petit prix, seuls les modèles ayant convaincu lors de nos tests en labo sont retenus. Hybrides compacts, reflex d’entrée de gamme, boîtiers experts : chaque appareil a été évalué selon des critères exigeants d’image, d’ergonomie et de rapport qualité-prix.

Bonne nouvelle : plusieurs de ces références bénéficient actuellement de remises intéressantes à l’occasion du Black Friday. Que ce soit pour débuter la photo, s’offrir un second boîtier plus léger, ou simplement immortaliser ses voyages avec style, certaines promos méritent franchement le coup d’œil cette année.

Fujifilm X‑T5: was 1 876 € now 1 647 € à Fnac FR Léger, rapide et ultra-détaillé, le Fujifilm X‑T5 embarque un capteur APS-C de 40 Mpx, un processeur X-Processor 5 et une stabilisation 5 axes. Il excelle en photo de paysage, portrait ou voyage, tout en offrant des fonctions pro comme le mode Pixel Shift 160 Mpx. Un hybride complet, au look vintage et aux performances redoutables.

Canon EOS RP Body Black : was 750 € now 697,99 € à rueducommerce.fr Le Canon EOS RP présente quelques compromis, mais sa compacité et son prix attractif en font un très bon choix pour ceux qui souhaitent s'initier à la photographie plein format. Il a été désigné meilleur Plein format dans notre guide des appareils pas cher. <p>Il est livré avec une batterie LP-E17<strong> et une carte SD 64 Go. Il est livré avec une batterie LP-E17 et une carte SD 64 Go.