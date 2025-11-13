Black Friday appareils photo 2025 : zoom sur les vrais bons plans du moment
Des baisses de prix nettes sur nos coups de cœur photo de l’année
Dans notre sélection 2025 des meilleurs appareils photo à petit prix, seuls les modèles ayant convaincu lors de nos tests en labo sont retenus. Hybrides compacts, reflex d’entrée de gamme, boîtiers experts : chaque appareil a été évalué selon des critères exigeants d’image, d’ergonomie et de rapport qualité-prix.
Bonne nouvelle : plusieurs de ces références bénéficient actuellement de remises intéressantes à l’occasion du Black Friday. Que ce soit pour débuter la photo, s’offrir un second boîtier plus léger, ou simplement immortaliser ses voyages avec style, certaines promos méritent franchement le coup d’œil cette année.
Léger, rapide et ultra-détaillé, le Fujifilm X‑T5 embarque un capteur APS-C de 40 Mpx, un processeur X-Processor 5 et une stabilisation 5 axes. Il excelle en photo de paysage, portrait ou voyage, tout en offrant des fonctions pro comme le mode Pixel Shift 160 Mpx. Un hybride complet, au look vintage et aux performances redoutables.
Ce plein format compact mise sur un capteur de 33 Mpx, un AF ultra-réactif et une stabilisation intégrée. Idéal pour les créateurs mobiles, il enregistre aussi la vidéo 4K 10-bit. Couplé avec l’objectif FE 35mm f/1.8, il devient un setup polyvalent, parfait pour vlog, portrait et photo de rue.
Le Canon EOS RP présente quelques compromis, mais sa compacité et son prix attractif en font un très bon choix pour ceux qui souhaitent s'initier à la photographie plein format. Il a été désigné meilleur Plein format dans notre guide des appareils pas cher.<p>Il est livré avec une batterie LP-E17<strong> et une carte SD 64 Go.
La caméra d’action ultime revient avec de la vidéo 5.3K, des photos 27 Mpx et une stabilisation HyperSmooth 6.0 encore plus fluide. Étanche, compacte et dotée de nouveaux objectifs amovibles, elle s’adresse aux sportifs, vloggers et explorateurs en quête de liberté visuelle.
Le Lumix GH7 offre des performances vidéo impressionnantes avec des enregistrements ProRes RAW 5,7K, 4K 120p, et des LUT en temps réel. Sa stabilisation avancée et son ventilateur intégré permettent des enregistrements illimités, tandis que l’enregistrement audio 32 bits améliore la qualité sonore.<p>Son capteur Micro 4/3 de 25,2 Mpx est moins adapté en basse lumière, et l’autonomie pourrait être meilleure. Malgré sa taille imposante, le GH7 corrige les défauts du GH6 tout en conservant sa robustesse. Panasonic signe ici un appareil hybride puissant et polyvalent pour les vidéastes exigeants.
Quand je ne suis pas en train de plonger dans le monde fascinant de la finance et des nouvelles technologies, vous me trouverez probablement en train de parcourir le globe ou de conquérir de nouveaux mondes virtuels sur ma console de jeux.