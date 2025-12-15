Le mode « adulte » de ChatGPT arrive, mais pas pour les raisons que vous imaginez

OpenAI prévoit de lancer un « mode adulte » pour ChatGPT au début de l’année 2026

Cette fonctionnalité reposera sur une intelligence artificielle capable d’inférer l’âge des utilisateurs avant d’autoriser l’accès à des contenus destinés à un public averti

Le lancement du mode adulte pourrait toutefois être repoussé, en fonction de l’efficacité du système de prédiction de l’âge

ChatGPT prend de la maturité, ou du moins s’apprête à proposer une version réservée aux adultes dès l’an prochain. Fidji Simo, directrice des applications chez OpenAI, a confirmé l’arrivée d’un « mode adulte » au premier trimestre 2026. Aucune date précise n’a encore été annoncée, en partie parce que cette mise en service dépend du bon fonctionnement du nouveau modèle de prédiction de l’âge. Des tests sont actuellement en cours dans plusieurs pays pour évaluer la capacité de l’IA à détecter automatiquement les utilisateurs de moins de 18 ans et à appliquer les filtres de contenu appropriés.

Contrairement à de nombreux sites web qui se contentent d’une fenêtre contextuelle demandant de « confirmer son âge », OpenAI souhaite s’affranchir de ce système basé sur la bonne foi. Là où les services en ligne traditionnels pouvaient se décharger de toute responsabilité avec une simple mention « contenu réservé à un public averti », l’interactivité propre à l’IA oblige les développeurs à réfléchir plus en profondeur à l’usage de leurs outils et à leurs destinataires. L’objectif est donc de créer une IA plus subtile, capable de déduire l’âge probable de l’utilisateur à partir de son comportement et de ses échanges. Tant que ce système ne sera pas pleinement opérationnel, tout contenu adulte restera proscrit sur ChatGPT.

Cette annonce n’a rien de surprenant : l’idée d’un mode adulte pour ChatGPT circulait depuis longtemps, notamment depuis que xAI a testé une version de Grok limitée par l’âge. L’annonce de Simo confirme simplement qu’OpenAI est prêt à proposer une version plus mature de son outil, tout en conservant les garde-fous nécessaires en matière de sécurité et de conformité juridique.

Et de fait, la nudité ou les contenus explicites ne seront peut-être pas au cœur du mode adulte de ChatGPT. C’est une hypothèse logique, mais certaines déclarations de Sam Altman et d’autres membres de l’entreprise laissent entendre que cette option servirait surtout à autoriser des discussions actuellement bloquées par les filtres pour des raisons de conformité aux standards familiaux.

Des critiques ont déjà pointé le caractère jugé trop puritain et restrictif des règles actuelles, qui favorisent systématiquement la prudence dès que la limite du convenable devient floue. D’un point de vue commercial, cette ligne de conduite prudente était sans doute justifiée. Désormais, OpenAI entend bien concilier ouverture aux contenus adultes et maintien d’un cadre sécurisé.

Mode adulte de ChatGPT

Le mode adulte de ChatGPT pourrait finalement paraître assez sobre dans ses bénéfices. Permettre à l’IA de parler plus librement de sexualité, de relations humaines ou de santé mentale représenterait déjà une avancée significative.

Mais prédire l’âge d’un utilisateur reste une entreprise complexe. La majorité des systèmes se basent sur des données fournies volontairement ou sur la reconnaissance faciale. OpenAI opte ici pour une interprétation comportementale. L’IA est entraînée à détecter le niveau de maturité d’un utilisateur en fonction de la manière dont il s’exprime et des sujets qu’il aborde. Un échec, que ce soit dans un sens ou dans l’autre, pourrait avoir des conséquences juridiques ou commerciales.

Par ailleurs, cette fonctionnalité ne passera pas inaperçue : les gouvernements du monde entier sont en train de rédiger ou d’appliquer de nouvelles lois sur la vérification de l’âge en ligne. Pour OpenAI, ce système représente donc à la fois une amélioration de l’expérience utilisateur et un moyen d’anticiper les futures exigences réglementaires.

Il faut dire que les utilisateurs apprécient les expériences personnalisées. Le mode adulte constitue une nouvelle manière de reprendre la main sur l’interaction avec ChatGPT, et pourrait même inciter à souscrire à une offre premium. Si les tests d’âge s’avèrent fiables et que les utilisateurs se montrent intéressés, ChatGPT pourrait bien ouvrir la voie à une nouvelle génération d’IA conversationnelles destinées à un public plus mature.