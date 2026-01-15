Et si Gemini devenait le Siri que vous attendiez depuis 10 ans ?

Personal Intelligence, la plus grande mise à jour de Gemini à ce jour, commence à être déployée aujourd’hui, et il s’agit sans doute de l’une des innovations les plus marquantes de l’IA grand public.

Cette nouvelle fonctionnalité développée par Google permet à Gemini d’accéder aux applications Google et d’exploiter les données personnelles pour enrichir les réponses données aux utilisateurs.

Personal Intelligence constitue une avancée majeure pour les chatbots IA, en autorisant Gemini à accéder de manière sécurisée à des informations issues de Google Search, Gmail, Google Photos ou encore YouTube.

Certes, Gemini était déjà capable d’interagir avec certaines applis, mais cette fois, l’évolution va beaucoup plus loin. En quoi cela change-t-il tout ? Imaginons une demande d’aide liée à un problème automobile : Gemini pourrait alors consulter l’historique d’achat dans Gmail pour savoir quel véhicule est concerné, regarder dans Photos la dernière fois où ce véhicule est passé au garage, et vérifier sur YouTube les tutoriels déjà consultés.

Personal Intelligence s’annonce comme l’assistant personnel intelligent tant attendu. Si la promesse annoncée par Google se confirme, il pourrait bien s’agir d’un moment charnière dans l’histoire de l’IA grand public.

Le déploiement de Gemini Personal Intelligence commence aujourd’hui en version bêta pour les abonnés Google AI Pro et AI Ultra aux États-Unis. Google prévoit une extension prochaine à d’autres pays, aux comptes gratuits et au mode IA dans la recherche.

Un premier aperçu de Siri sous iOS 27 ?

De nos jours, les annonces de nouvelles fonctionnalités IA se multiplient au point de devenir presque banales. Mais les démonstrations partagées par Google à l’occasion du lancement de Personal Intelligence sont réellement impressionnantes.

L’un des exemples cités montre que Gemini peut identifier les meilleurs pneus pour un véhicule… sans même connaître le modèle. Il est capable de retrouver le numéro de plaque dans l’application Photos, sans indication préalable.

Autre exemple : Gemini peut désormais organiser un itinéraire de voyage avec une précision jamais vue jusqu’ici chez un chatbot IA. Au lieu de proposer des lieux touristiques génériques, Personal Intelligence utilise les préférences de l’utilisateur pour recommander des restaurants précis, des activités ciblées, et même des jeux de société à emporter pour le trajet.

Personal Intelligence ressemble fort à la version de Siri qu’Apple avait promis lors de la WWDC 2025. Depuis l’annonce du partenariat stratégique entre Apple et Google dans le domaine de l’IA, il semble de plus en plus probable qu’on assiste ici à un aperçu de Siri sur iOS 27… sans le nom d’Apple.

Gemini devrait en effet motoriser la prochaine version de Siri. Même si cette collaboration ne porte pas l’étiquette Google, tout laisse penser que l’arrivée de certaines fonctions sur Pixel avant leur généralisation sur Android pourrait préfigurer une intégration similaire côté iPhone.

La confidentialité au cœur de nos préoccupations

Lorsque de nouvelles fonctionnalités IA prétendent accéder à toutes les données personnelles en ligne, la question de la confidentialité se pose naturellement. Google affirme que Personal Intelligence a été conçu avec la protection de la vie privée au cœur du projet, en laissant à chacun le choix de lier ou non ses applis.

L’option Personal Intelligence est désactivée par défaut, et Gemini ne consulte les données personnelles que pour répondre à une requête explicite. Toutes les données restent dans l’écosystème Google, sans partage avec des tiers.

Chaque réponse générée par Personal Intelligence sera également accompagnée d’une source, permettant de savoir exactement d’où proviennent les informations. Si Gemini utilise une donnée sensible ou oubliée, son origine pourra être retracée.

Des garde-fous sont en place pour encadrer l’accès aux données sensibles. Par exemple, Gemini n’ira pas chercher d’informations de santé sans autorisation explicite.

Google insiste sur l’intention de rassurer les utilisateurs, en leur garantissant un contrôle maximal. Aucune donnée issue de Gmail ou Google Photos ne servira à entraîner l’IA, ce qui assure une confidentialité renforcée.

Voici donc un aperçu de ce que propose Gemini grâce à Personal Intelligence, et l’envie d’en profiter immédiatement se comprend aisément. La bonne nouvelle, c’est que le déploiement débute dès aujourd’hui pour les utilisateurs éligibles aux États-Unis.

Personal Intelligence fonctionne sur le Web, Android et iOS, uniquement pour les comptes Google personnels. Voici comment l’activer :