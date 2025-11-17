Google frappe fort : 5 nouveautés dingues pour Gemini Live

Gemini Live évolue avec des modèles plus intelligents

Google annonce des conversations plus expressives et réactives

De nouvelles fonctions sont à essayer, avec des accents et des récits audio

En août dernier, Google avait annoncé des mises à jour majeures pour Gemini Live – l’interface conversationnelle en temps réel – et celles-ci sont désormais en cours de déploiement sur Android et iOS. L’objectif : offrir des échanges « plus expressifs et plus adaptatifs ».

D’après le billet publié sur le blog officiel, cette mise à jour permettrait un meilleur contrôle des conversations avec l’IA, tout en ouvrant de nouvelles possibilités d’apprentissage. Gemini Live donnait déjà l’impression d’un échange naturel – presque humain – et ce réalisme serait encore renforcé.

« Une conversation ne se limite pas aux mots », affirme Google. « Elle repose sur les subtilités de la voix – les intonations, le rythme des phrases et le ton employé. » Selon l’entreprise, ces nouvelles mises à jour devraient « améliorer considérablement la capacité à comprendre et reproduire les éléments clés du langage humain ».

Josh Woodward, cadre chez Google AI, qualifie même cette évolution de « plus grosse mise à jour jamais apportée à Gemini Live », en mettant en avant des cas concrets où ces améliorations brilleraient particulièrement, comme l’apprentissage de compétences, les quiz ou encore la pratique des accents.

Essayez-le vous-même

We just shipped our biggest update to Gemini Live ever. It's smarter. It's more expressive. It has accents. And my favorite: it can talk faster! Here are 3 ways people are already using it in @GeminiApp. 🧵 pic.twitter.com/BGw7unbkqINovember 12, 2025

Ces cinq nouveautés devraient permettre à Gemini Live de mieux gérer l’intonation, le rythme et la hauteur de la voix. Il devient possible de ralentir ou d’accélérer son débit, et en cas de discussion sur un sujet stressant, le ton adopté pourrait automatiquement devenir plus apaisant.

Le storytelling est un autre domaine où ces améliorations sont visibles : demander à Gemini Live de raconter l’histoire de l’Empire romain à travers les yeux de Jules César permettrait d’écouter un récit dramatique, enrichi de voix de personnages et d’accents spécifiques.

Switch between multiple languages easily in Gemini Live - YouTube Watch On

Justement, concernant les accents, Gemini Live peut désormais en imiter plusieurs – du cow-boy à l’accent cockney. Google indique également que Gemini propose une expérience d’apprentissage plus personnalisée : que ce soit pour améliorer ses compétences en langue étrangère ou approfondir sa compréhension d’un classique littéraire, l’IA serait capable de proposer un accompagnement évolutif et sur mesure.

Autres cas d’usage : la simulation de conversations. Que ce soit pour se préparer à un entretien ou à une discussion familiale délicate, Google affirme que Gemini Live constitue « un environnement de pratique rassurant pour renforcer la confiance en soi et affiner ses capacités de communication ».