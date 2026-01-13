Apple abandonne son orgueil et confie Siri à l’IA de Google

Apple et Google annoncent avoir conclu un partenariat pluriannuel dans le domaine de l’intelligence artificielle

Un communiqué commun précise que les futurs modèles de fondation d’Apple s’appuieront sur l’IA de Google

Cela inclut notamment la prochaine génération de Siri, attendue plus tard cette année

L’arrivée de la version dopée à l’IA de Siri se fait encore attendre, mais un nouvel accord avec Google pourrait marquer une étape décisive vers son lancement.

Dans un communiqué conjoint transmis à CNBC (et désormais reçu par d'autres médias), Apple et Google confirment avoir conclu un partenariat pluriannuel. Les modèles d’IA de Google seront utilisés pour alimenter les fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple, y compris un Siri de nouvelle génération prévu pour cette année.

« Apple et Google ont établi une collaboration pluriannuelle dans le cadre de laquelle la prochaine génération de modèles de fondation d’Apple reposera sur les modèles Gemini de Google ainsi que sur sa technologie cloud. Ces modèles contribueront à faire fonctionner les futures fonctionnalités d’Apple Intelligence, dont une version plus personnalisée de Siri, attendue cette année », indique le communiqué, qui a pris tout le monde de court.

Encore plus surprenant : Apple admet publiquement que les outils d’IA de Google surpassent les siens. « Après une évaluation approfondie, Apple a estimé que la technologie d’intelligence artificielle de Google offrait la base la plus performante pour ses modèles de fondation, et se réjouit des nouvelles expériences innovantes que cela permettra de proposer aux utilisateurs Apple. Apple Intelligence continuera de fonctionner sur les appareils Apple et via Private Cloud Compute, tout en maintenant les standards de confidentialité parmi les plus stricts de l’industrie », conclut le communiqué.

Un aveu embarrassant pour Apple, mais une bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Difficile de se dire vraiment surpris par cette tournure des événements. Dès la fin de l’année dernière, certaines rumeurs laissaient entendre que l’IA Gemini pourrait être le seul moyen de concrétiser le Siri nouvelle génération, comme l’avait rapporté Mark Gurman de Bloomberg. Ce dernier avait évoqué cette possibilité dès août 2025, avant de confirmer à nouveau ses informations quelques mois plus tard.

Apple avait dévoilé son projet de Siri boosté à l’IA lors de la WWDC 2024, en même temps que sa plateforme Apple Intelligence, qui regroupe plusieurs outils génératifs (retouche d’image, fonctions d’organisation, résumés intelligents, etc.). Ce lancement était initialement prévu pour 2025, mais nous voici en 2026 sans nouveauté concrète.

Le parcours du futur Siri a été pour le moins chaotique. Après la conférence WWDC 2025, Apple avait repoussé son lancement à l’été 2026. Pendant ce temps, plusieurs concurrents ont pris une longueur d’avance dans le domaine de l’IA, notamment Google avec ses mises à jour de Gemini à domicile. Amazon, de son côté, a lancé Alexa+, désormais accessible depuis le web.

Sur le papier, ce partenariat entre Apple et Google représente donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone, qui doivent encore composer avec une version vieillissante et limitée de Siri. Reste à savoir quand le nouveau Siri verra effectivement le jour, et quel sera l’impact de cette annonce sur l’actuelle intégration avec ChatGPT.