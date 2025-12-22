Google saborde (encore) son calendrier pour Gemini

Le déploiement de Gemini sur tous les appareils Android prendra plus de temps que prévu

Une fois cette transition finalisée, Google Assistant cessera de fonctionner

Aucune échéance précise n’a été communiquée pour 2026

En mars dernier, Google avait annoncé que sa nouvelle application d’IA, Gemini, remplacerait Google Assistant sur les appareils Android d’ici la fin de l’année 2025. Dans une récente mise à jour, l’entreprise indique désormais que ce processus se poursuivra jusqu’en 2026.

Selon le communiqué relayé par 9to5Google, le calendrier initial est modifié afin de garantir « une transition fluide » entre l’ancien assistant et le nouveau. Davantage d’informations seront partagées dans les mois à venir.

Aucune date précise n’a été annoncée pour cette extension de délai. Il est simplement confirmé que les travaux se poursuivront « en 2026 ». Aucun détail n’a été donné concernant les modèles concernés ou les éventuels bugs encore à résoudre.

Sur les appareils les plus récents, comme le Google Pixel 10, seul Gemini est disponible. Google Assistant n’y est plus présent. Sur d’anciens modèles en revanche, il est encore possible d’utiliser les deux assistants et de basculer de l’un à l’autre selon les besoins.

Défis techniques

Les appareils domestiques intelligents sont également en train d'être remplacés. (Image credit: Google)

Lorsque la transition sera enfin terminée l’année prochaine, Google Assistant cessera de fonctionner sur tous les smartphones et tablettes Android. Il ne sera plus téléchargeable. À partir de ce moment, tout passera par Gemini.

Ce changement concerne également les autres plateformes. Par exemple, sur Android Auto, Gemini devrait devenir l’assistant par défaut d’ici mars 2026.

Google est également en train de migrer tous ses appareils connectés vers Gemini, y compris des modèles commercialisés il y a dix ans. Cette opération ne se déroule pas sans accroc, preuve de la complexité technique de l’ensemble du processus.

Les difficultés rencontrées du côté des objets connectés pourraient d’ailleurs avoir contribué aux retards observés sur Android. Pour celles et ceux qui utilisent encore Google Assistant sur un smartphone ou une tablette Android, ce sera donc possible encore un peu de temps.