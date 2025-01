Android XR : 5 secondes à l’Unpacked suffisent à Samsung pour surpasser Apple

Samsung a présenté les capacités d'IA du projet Moohan lors de la conférence Galaxy Unpacked

La société a également annoncé des logiciels exclusifs de créateurs d'applications tiers

La présentation n'était pas très détaillée

Samsung a pris quelques instants – littéralement quelques secondes – lors de l’événement de lancement du Samsung Galaxy S25 pour évoquer le Project Moohan (son futur casque VR) et Android XR, en expliquant comment la plateforme s’appuiera sur l’IA multimodale pour offrir des améliorations impressionnantes (mais pour l’instant assez vagues) aux systèmes XR. Heureusement, plus de détails ont été partagés lors d’une interview distincte avec TM Roh, président de la division Mobile Experience de Samsung, où une révélation en particulier laisse penser que la technologie de Samsung ne connaîtra pas le même échec que l’Apple Vision Pro.

Dès le départ, une mauvaise nouvelle ressort de l’interview réalisée par Bloomberg (accessible uniquement sur abonnement) : aucune date de sortie n’a été communiquée pour le casque ou les lunettes AR de Samsung. TM Roh a néanmoins confirmé qu’une version grand public du Project Moohan arriverait cette année, sans préciser ni le moment exact ni le prix de lancement. Il a également ajouté que Samsung travaillait sur des lunettes AR, sans pour autant donner davantage de détails quant à leur lancement, se contentant de dire qu’elles seraient disponibles une fois que leur qualité et leur maturité répondraient aux standards de Samsung (ce qu’il espère « le plus rapidement possible »).

Cependant, la bonne nouvelle réside dans le fait que Samsung et son partenaire Google semblent avoir compris que leur priorité ne devrait pas se limiter au matériel, mais aussi inclure le développement de logiciels.

Roh a également ajouté que Samsung travaillait sur des lunettes AR - même si, une fois encore, il a refusé de préciser quand elles pourraient être lancées, se contentant de dire qu'elles arriveraient éventuellement une fois qu'elles auraient atteint la qualité et la préparation souhaitées par Samsung (ce que Roh espère être « le plus tôt possible »).

Toutefois, la bonne nouvelle est que Samsung et son partenaire Google semblent avoir compris qu'ils ne devaient pas se concentrer uniquement sur le matériel, mais aussi sur les logiciels.

Une importante leçon apprise

Roh aurait déclaré que l'un des éléments clés du lancement des appareils XR sera d'avoir suffisamment de contenu exclusif, original et intéressant prêt à être lancé. Pour atteindre cet objectif, Samsung et Google travaillent apparemment avec des tiers pour développer le logiciel XR pour Android.

Samsung apprend des erreurs d'Apple (Image credit: Surreal Interactive)

Un problème majeur lors du lancement de l’Apple Vision Pro n’était pas intrinsèquement son prix de 3 999 €, mais plutôt le fait qu’il n’en justifiait pas le coût. Certes, ses spécifications étaient impressionnantes, mais il ne proposait fondamentalement rien de plus qu’une combinaison d’un Mac ou d’un iPad avec un Meta Quest 3 – une solution beaucoup moins coûteuse. Pire encore, il offrait même moins que ces combinaisons dans certains domaines, car la plateforme Quest regorge d’applications et de contenus exclusifs.

Apple a bien proposé quelques exclusivités intéressantes, comme du contenu 3D de Disney Plus, mais cela restait largement insuffisant pour rivaliser sur le marché au prix demandé. C’est pourquoi, un an après son lancement, le Vision Pro n’a pas eu l’impact durable que beaucoup espéraient.

Les commentaires de TM Roh montrent au moins que Samsung est conscient de l’importance cruciale des logiciels. Cependant, au vu des désillusions passées avec d’autres marques, il est difficile de prendre ces promesses pour argent comptant tant que les logiciels évoqués n’ont pas été testés. Attention, cela ne veut pas dire qu’on ne souhaite pas ardemment voir Samsung réussir. Une concurrence sérieuse face à Meta serait bienvenue – pour l’instant, le seul produit potentiellement capable de rivaliser avec le Quest reste le casque Asus Tarius, encore à l’état de rumeur (et qui fonctionne d’ailleurs sous le système d’exploitation de Quest grâce à une collaboration entre Asus et Meta). En attendant que Samsung et Google dévoilent leurs véritables atouts, il convient de rester prudemment optimistes.

Pour l’instant, il faudra se contenter des déclarations de Samsung et patienter pour découvrir si le Project Moohan pourra réellement tenir ses promesses lors de ses présentations prévues en 2025.

Vous aimerez aussi