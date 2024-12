Vision Pro : cinq pistes pour un nouveau départ en 2025

Le matériel le plus impressionnant d'Apple, le Vision Pro tourné vers l'avenir, n'est pas un succès, du moins si l'on mesure cela à l'aune de l'intérêt des consommateurs et de la pénétration du marché.

Tout au long de l'année, des rapports ont évoqué des ventes stagnantes et une production réduite, sans qu'Apple ne confirme jamais aucun chiffre de ventes. Le géant technologique de Cupertino préfère mettre en avant le soutien des développeurs, le nombre croissant d'applications pour Vision Pro, le contenu dédié à l'informatique spatiale et les partenariats avec des tiers. Dernièrement, Apple a fait la promotion d'une caméra Blackmagic à 29 000 € pour filmer des films spatiaux Vision Pro. Ce prix devient compréhensible si l'on considère que le Vision Pro coûte toujours 3 999,00 €.

Depuis son lancement, le Vision Pro est décrit comme une expérience de réalité mixte spectaculaire, idéale pour regarder des films immersifs ou pour améliorer la productivité, avec un espace de travail virtuel composé d'applications flottant autour de l'utilisateur. Intuitif comme tous les produits Apple, il déclenche des émotions inattendues grâce à sa photographie et vidéographie spatiales.

Cependant, ce système est limité par un obstacle humain : l'être humain n'est pas fait pour se couper des autres. Porter ces lunettes chez soi provoque des soupirs ou des regards désapprobateurs des membres de la famille et des partenaires. Au bureau, l'utilisation d'un espace de travail immense a pu impressionner, mais les collègues trouvent souvent l'apparence étrange. Les efforts d'Apple pour recréer un regard virtuel pour interagir à travers le casque n'ont pas non plus convaincu. Peu de gens se sentent à l'aise face à ce "regard recréé".

Même ceux qui sont fascinés par l'idée du Vision Pro ont rarement les moyens de se l'offrir. À 3 500 $, ce n'est pas un prix pour "tout le monde", mais pour quelques privilégiés. Aux États-Unis, et probablement ailleurs dans le monde, le Vision Pro peine à trouver sa place dans les foyers. À titre de comparaison, les articles sur l'iPhone attirent un public massif, alors que le Vision Pro ne génère qu'une fraction de cet intérêt.

La technologie embarquée dans le Vision Pro est unique sur le marché, mais elle ne peut pas continuer ainsi. Apple devra sans doute prendre des décisions difficiles en 2025. Si la marque souhaite assurer l'avenir de cet appareil et éviter qu'il ne connaisse le même sort que le Newton ou le premier HomePod, quelques ajustements semblent nécessaires.

Apple Vision Pro at launch (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Réduire le prix

Apple pourrait adopter une stratégie rare pour son matériel : vendre à perte. Le coût de fabrication du Vision Pro est estimé à plus de 1 540 €, dont un tiers serait attribué à ses écrans haut de gamme. Si Apple ne remplace pas certains composants, une réduction de plus de moitié du prix pourrait être une solution. Chaque Vision Pro vendu en 2025 pourrait représenter une perte financière à court terme, mais cela pourrait inciter des millions de consommateurs à l’acheter.

La croissance d’Apple ne repose plus uniquement sur le matériel comme l’iPhone. Les services, tels qu’iCloud, Apple TV Plus, Music ou Fitness Plus, connaissent une croissance rapide. Plus les clients possèdent de produits Apple, plus ils consomment de services. Ces services, optimisés pour des appareils comme le Vision Pro, justifient une stratégie de perte à court terme pour un gain à long terme.

Remplacer les matériaux et les composants

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Qu’en serait-il d’un Vision Pro 2 avec une coque en plastique plutôt qu’en verre ? Ou encore, sans l’aluminium brossé ? Peut-être serait-il envisageable de supprimer les écrans dédiés à la fonctionnalité EyeSight, qui simule le regard de l’utilisateur. Même une résolution légèrement inférieure pourrait réduire les coûts.

Apple devrait explorer toutes les pistes permettant de réduire les coûts de fabrication, sans sacrifier l’expérience utilisateur. Certes, cela peut sembler ambitieux, mais le Vision Pro semble parfois trop perfectionné pour un concept encore peu adopté. Beaucoup de consommateurs restent attachés à une informatique classique. Un Vision Pro plus abordable, utilisant des matériaux et composants moins coûteux, pourrait aider à démocratiser cette technologie.

Expédier un Apple Vision Lite

Les rumeurs évoquent l'arrivée d'un Vision Pro Lite dès l'année prochaine ou en 2026. Apple aurait tout intérêt à dévoiler rapidement un modèle Lite à 1 500 € d’ici mars, car les consommateurs désintéressés ne patienteront pas jusqu’à fin 2025 ou au-delà. Ce modèle plus abordable pourrait relancer la marque Vision Pro et attirer un public bien plus large.

Dévoilement des lunettes AR Apple Vision

Des lunettes AR légères, proposées entre 799 € et 1 200 €, pourraient être vues comme des membres de la famille Vision Pro. Cela créerait un effet halo et une excitation autour du casque plus coûteux, notamment si ces lunettes fonctionnent sous visionOS et s’intègrent parfaitement avec le Vision Pro.

Offre groupée Vision Pro avec le modèle iPhone 16 Pro Max 1 To

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un iPhone 16 Pro Max avec 1 To de stockage coûte 1 979 €. C'est un investissement conséquent, preuve de fidélité à la marque. Et si l'achat de cet iPhone donnait droit à un Vision Pro pour 599 € supplémentaires ? Bien que cela ne soit pas gratuit, cette remise conséquente pourrait séduire les plus gros clients d'Apple. Une telle offre pourrait surprendre Apple par le volume de casques vendus.

Aucune solution parfaite n’existe pour sauver le Vision Pro, mais tout indique que le problème réside principalement dans son prix. Des millions de personnes aimeraient sans doute essayer cet appareil, mais son coût prohibitif reste un frein majeur. En rendant le Vision Pro accessible à un plus large public, Apple pourrait bouleverser le marché et garantir la pérennité de cet appareil en 2025.