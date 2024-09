L'Apple Watch Series 10 est disponible dans une superbe nouvelle finition en aluminium Jet Black et dans une étonnante option en titane poli

Apple vient tout juste de dévoiler l'Apple Watch Série 10, et elle est proposée dans des couleurs éblouissantes qui pourraient bien inciter à opter pour une mise à jour – les amateurs de l’iPhone 7 vont se réjouir !

Annoncée lors de l'événement "It's Glowtime" d'Apple – à suivre sur notre liveblog dédié à l'événement iPhone 16 d'Apple – la nouvelle Série 10 se décline dans une superbe teinte noir de jais en aluminium poli, en plus des traditionnelles versions or rose et argent que l'on avait déjà pu voir sur la Série 9.

Non seulement il sera désormais possible de choisir une version en aluminium noir brillant, similaire à la meilleure finition de l’iPhone 7, mais l'Apple Watch Série 10 sera également disponible en titane poli. Cette finition en titane sera déclinée en trois coloris différents, et elle viendra remplacer les versions en acier inoxydable actuellement proposées sur les meilleures montres Apple.

Jet Black !

À partir de 399 $ pour les modèles en aluminium (on attend encore la confirmation des prix pour l'Europe), la Série 10 marque l'une des plus grandes refontes jamais vues, avec un tout nouvel écran OLED grand angle qui donne à l'Apple Watch une allure de véritable montre de luxe.

La Série 10 est la montre Apple la plus fine à ce jour, avec l'écran le plus grand jamais conçu pour un dispositif portable de la marque. La nouvelle montre est équipée d'un capteur capable de détecter l'apnée du sommeil, en plus de toutes les fonctions santé incroyables auxquelles on s’est habitué et que l’on apprécie tant. L’Apple Watch Série 10 sera disponible à partir du 20 septembre et sera livrée avec WatchOS 11.

