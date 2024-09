Meta Connect 2024 : les 6 plus grandes annonces d'une conférence de presse très dense

Bien qu'il n'ait pas commencé à l'heure, une fois que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, est monté sur scène lors du Meta Connect 2024 pour la keynote d'ouverture, on peut dire sans risque de se tromper qu'il s'agissait d'un événement qui s'est déroulé rapidement et qui a fait couler beaucoup d'encre. Zuck et ses collègues ont présenté une tonne d'outils d'IA, notamment de nouvelles voix de célébrités et des traductions en direct pour Meta AI, du nouveau matériel sous la forme de la Quest 3S et d'un prototype de lunettes AR à l'allure futuriste, ainsi que des mises à jour d'IA pour les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta.

Vous pouvez suivre toutes les annonces sur notre blog en direct Meta Connect, y compris les commentaires de notre rédacteur en chef Lance Ulanoff, qui était présent à l'événement, mais ci-dessous, nous partageons les six plus grandes choses que Meta a dévoilées lors de sa keynote Connect.

1. Un premier aperçu du prototype des lunettes Orion AR

(Image credit: Future/Jacob Krol)

La plus grande surprise de la conférence Meta Connect revient à Mark Zuckerberg, qui a présenté ses premières lunettes AR entièrement holographiques, baptisées Orion. Elles prennent la forme familière de lunettes, un peu comme les Ray-Ban Meta Smart Glasses, mais un peu plus épaisses.

Elles contiennent de nombreuses technologies, notamment une nouvelle architecture d'affichage. Ces lunettes sont entièrement transparentes et vous les contrôlerez par un geste de la main basé sur un réseau neuronal et nécessitant un bracelet.

Dans plusieurs démonstrations, nous avons vu les lunettes Orion utilisées pour des jeux et pour ouvrir des fenêtres superposées à ce que vous regardez. Nous avons également eu droit à un bref extrait d'appel vidéo utilisant des avatars personnels.

Il suffit de dire que les prototypes Orion étaient impressionnants, même à partir des démonstrations préenregistrées et de la vidéo d'essai. Les gens ont parlé de leur légèreté et Mark Zuckerberg s'est montré très enthousiaste quant au travail effectué. Une monture en magnésium est utilisée pour que les lunettes ne soient pas lourdes - du moins à ce stade du développement - et plutôt que des lentilles en verre, ce sont des lentilles en carbure de silicium, à travers lesquelles la lumière est projetée pour l'affichage. Il faudra encore attendre quelques années, et Meta a fait remarquer qu'elle devait faire baisser le prix, bien qu'elle distribuera des kits de développement à un petit nombre de personnes.

2. Le Meta Quest 3S est officiel

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

La rumeur courait depuis un certain temps, mais Meta a officialisé le Quest 3S. C'est désormais le point d'entrée de la gamme de casques de réalité mixte Quest, et compte tenu de sa place, il est proposé à un prix abordable, à partir de 329 € pour le modèle 128 Go.

Face au monde, le Quest 3S a une structure générale similaire à celle du Quest 3, avec une façade redessinée, notamment au niveau de l'appareil photo, mais l'objectif est d'offrir une « réalité mixte de haute qualité » au plus grand nombre à un prix plus abordable. Lors de notre première prise en main, le processeur Qualcomm embarqué était suffisant pour faire tourner Horizon OS, il était facile de jouer à des jeux comme Batman : Arkham Shadow et de faire du multitâche avec plusieurs fenêtres.

Nous sommes impatients de passer plus de temps avec le Quest 3S.

3. Vous pouvez désormais discuter avec Meta AI et même « chatter » avec des célébrités

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Meta a annoncé d'énormes mises à jour de Meta AI lors de Meta Connect 2024, notamment l'introduction de la voix dans le chatbot IA. Mais pas n'importe quelle voix, celle de célébrités comme John Cena, Keegan-Michael Key et Kristen Bell. Désormais, vous pouvez avoir des conversations réalistes, semblables à celles des humains, avec votre smartphone en utilisant des applications comme Facebook, Instagram DM, WhatsApp et Messenger. Meta AI est ainsi en phase avec les autres grandes entreprises d'IA comme OpenAI, Google et Apple, qui introduisent toutes des modes vocaux dans leurs produits d'IA.

4. Des mises à jour importantes pour les Smart Glasses Ray-Ban Meta, mais pas de nouveau modèle

(Image credit: Ray-Ban / Meta)

Bien que ce ne soit pas aussi monumental que le prototype des lunettes Orion, Meta a annoncé une liste de mises à jour pour ses lunettes intelligentes Ray-Ban. Tout d'abord, elles offriront désormais un accès mains libres pour écouter vos chansons préférées, vos livres audio ou même vos podcasts via des services tels que Spotify ou Audible. De plus, au lieu de demander une chanson spécifique, vous pourrez demander une chanson pop de Taylor Swift ou une chanson folklorique classique. Là encore, l'IA de Meta favorise des conversations plus naturelles.

Outre les demandes de chansons, ces lunettes intelligentes seront en mesure de répondre à certaines demandes de traduction linguistique d'ici la fin de l'année. Vous pourrez regarder un texte écrit en espagnol, en français ou en italien et demander à Meta AI de le traduire. Nous avons essayé et cela a fonctionné dans un espace de démonstration. Les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta proposeront également des rappels visuels, des lentilles capables de se transformer en lunettes de soleil plus rapidement, et Meta AI pour la vidéo. Tous ces éléments devraient arriver avant 2025.

5. Traduction Meta AI pour les Reels Instagram

(Image credit: Facebook)

Un incroyable nouvel outil de traduction AI pour Instagram et Facebook Reels permet aux créateurs de contenu d'atteindre un public plus large grâce au doublage automatique et à la synchronisation labiale. La fonction d'IA est actuellement testée aux États-Unis et en Amérique latine, mais Meta espère étendre ces outils de traduction à d'autres langues à l'avenir.

Imaginez un monde où vous pouvez regarder des portraits vidéo du monde entier et les entendre dans votre langue sans avoir besoin de sous-titres - il pourrait s'agir d'une nouvelle fonctionnalité d'IA révolutionnaire pour tous ceux qui consomment du contenu vidéo sur Instagram ou Facebook.

6. Génération d'images par IA sur Facebook et Instagram

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Meta ajoute ses fonctionnalités Imagine à Facebook et Instagram pour concurrencer certains des meilleurs générateurs d'images IA du marché. Semblable à Image Playground d'Apple ou Grok LLM de X qui vous permet de créer des images de tout ce dont vous pouvez rêver.

Intégrée aux plateformes de médias sociaux de Meta, vous pourrez facilement partager ces images générées par l'IA avec vos amis ainsi que créer des posts pour vos flux et vos stories afin d'ajouter une nouvelle dimension à vos comptes Facebook et Instagram.