Leica Q3 : un nouveau 43mm qui fait sensation

Leica a annoncé une nouvelle version de son appareil photo compact numérique Q3 : le Q3 43. Cette nouvelle addition à la série Q est, à bien des égards, identique au modèle Q3, mais elle intègre un tout nouvel objectif APO-Summicron 43mm f/2 ASPH et se distingue par un revêtement en cuir gris qui complète les plaques en métal noir situées sur le dessus et le bas. Il ne fait aucun doute que le Q3 43 se vendra rapidement.

Comme le Q3, qui a été l’un des appareils préférés en 2023 et qui reste en tête des choix pour les appareils compacts haut de gamme, le Q3 43 propose un objectif intégré. Cet objectif reproduit une perception proche de celle de l’œil humain, mais avec une portée plus longue que l'objectif grand angle 28mm f/1.7 du Q3.

Les deux appareils sont équipés d’un capteur plein format de 60,4 Mpx. Ce capteur haute résolution rend les appareils de la série Q si polyvalents, permettant des modes de recadrage numérique, bien que cela réduise la résolution. Le Q3 peut simuler des focales populaires allant jusqu’à 90mm, tandis que le Q3 43 va encore plus loin, avec des réglages pour 43mm, 60mm, 75mm, 90mm, 120mm et 150mm.

Pour le reste, les principales caractéristiques restent les mêmes : un viseur OLED de 5,76 millions de points, un écran tactile inclinable très pratique, et une connexion Bluetooth/Wi-Fi simple vers l’application Leica Fotos pour télécharger les images et contrôler l’appareil à distance.

Le prix constitue cependant une petite différence : le Q3 43 est proposé à 6 750 €, contre un prix affiché de 5 950 € pour le Q3.

Une perspective différente

Le Leica Q3 se distingue par son excellent objectif 28mm f/1.7, particulièrement impressionnant si l’on prend en compte son capteur de 60,4 Mpx et ses modes de recadrage numérique. Ces caractéristiques sont d'ailleurs abordées dans notre revue du Q3. Cependant, nombreux sont les photographes, nous compris, qui préfèrent les focales standards ou téléobjectifs à une perspective plus large. C’est là qu’intervient le Q3 43, avec son objectif APO-Summicron 43mm f/2 ASPH spécialement conçu.

Le Leica Q3 43 rappelle dans son concept le Ricoh GR IIIx, un appareil qui a remplacé notre iPhone dernier modèle. Les précédentes versions du GR III de Ricoh étaient toutes équipées d’un objectif 28mm plus large, mais avec le GR IIIx, on découvre un objectif de 40mm f/2.8 offrant une portée plus longue.

C’est la question inévitable avec les appareils compacts à objectif fixe comme le Fujifilm X100VI, le Leica Q3 et le Ricoh GR III : aucune focale ne satisfait tout le monde. C’est pour cela que l'on voit souvent des amateurs demander une nouvelle version d’un appareil qu’ils adorent, mais avec un objectif intégré différent. C’est également pour cette raison que la nouvelle déclinaison du Q3, le Q3 43, devrait connaître un franc succès.

Comme l'objectif 28mm f/1.7 du Q3, le nouvel objectif 43mm f/2 dispose d’une fonction macro pour capturer les détails les plus fins. Ces détails seront d’autant plus accentués grâce à l’effet de compression apporté par l’objectif à plus longue focale. Globalement, des appareils comme le Q3 43 ou le GR IIIx offrent une longueur focale plus polyvalente, même si, à certains moments, une prise de vue plus large serait souhaitée.

On peut s’attendre à ce que le Q3 43 soit un excellent appareil du quotidien, et nous en dirons plus lors de la publication de notre test complet.