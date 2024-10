OnePlus 13 : première image officielle dévoilée

Notre premier aperçu officiel et confirmé du OnePlus 13

Le OnePlus 13 sera lancé en Chine avant la fin du mois, avec une disponibilité mondiale prévue dès le début de l'année prochaine. Une première image officielle du téléphone est maintenant disponible sur la page de précommande, mais elle ne révèle pas grand-chose.

Comme l’a repéré Notebookcheck, il est possible de se rendre sur le site d'Oppo pour voir cette première image (Oppo et OnePlus ont fusionné en 2021). Il est également possible de réserver l’un de ces modèles si vous résidez en Chine.

L'une des images présentes sur la page laisse entrevoir quelques détails subtils sur le design du OnePlus 13 : on peut à peine distinguer les boutons d'alimentation et de volume sur le côté, ainsi qu'un grand module circulaire pour la caméra à l'arrière.

Comme on peut le voir dans notre test du OnePlus 12, le design de la caméra arrière semble être similaire à celui du modèle actuel. Cependant, cette fois, on remarque une fine bande colorée qui traverse le boîtier arrière.

Fuites précédentes

The OnePlus 12 (Image credit: OnePlus)

Le texte sur l'image teaser et la page de précommande ne donne pas beaucoup de détails – du moins d'après ce que l’on peut comprendre via Google Translate – mais OnePlus promet des performances de niveau professionnel pour ce nouveau smartphone.

On a déjà entendu beaucoup de choses sur le successeur du OnePlus 12, et il semble qu’il y ait eu une apparition possible il y a quelques jours lorsque Qualcomm a partagé une vidéo promotionnelle pour le lancement imminent du processeur Snapdragon 8 Gen 4.

Ce chipset devrait très probablement alimenter le OnePlus 13 lors de son lancement. Il y a également eu des rumeurs concernant un écran incurvé redesigné et une augmentation significative de la capacité de la batterie, selon des sources fiables.

Il est aussi suggéré que OnePlus ait déjà partagé une image du OnePlus 13 en présentant les améliorations de la technologie d'affichage – bien que le téléphone montré n’ait pas été clairement identifié, donc rien n'est encore sûr.