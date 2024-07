Le OnePlus Pad 2 pourrait être plus cher que son prédécesseur

Nous sommes le jour du lancement officiel de la OnePlus Pad 2, mais avant cela, un informateur a révélé à peu près tout ce que vous devez savoir sur la tablette.

Yogesh Brar - un informateur avec une solide expérience - a partagé (via Android Police) une liste complète des spécifications de la OnePlus Pad 2, ainsi que des détails sur le prix et une image de l'emballage de vente.

En commençant par les spécifications, la tablette aurait un écran LCD IPS 3K de 12,1 pouces, un chipset Snapdragon 8 Gen 3 haut de gamme, une caméra arrière de 13MP, une caméra frontale de 8MP, une batterie de 9 510mAh avec une charge de 67W, et Android 14, avec les modifications OxygenOS 14 de l'entreprise.

OnePlus Pad 2 info dumpPrice-MRP: Rs 47,999 (45,999 offering price)Smart Keyboard : Rs 11,999OnePlus Stylo 2 : Rs 5kSpecs:- 12.1" 3K IPS LCD panel- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3- 13MP rear, 8MP selfie camera- Android 14, OxygenOS 14- 9,510mAh battery, 67W charging pic.twitter.com/vOOnZrhlDuJuly 14, 2024

Si ces informations sont exactes, la OnePlus Pad 2 sera dotée d'un grand écran haute résolution, d'un chipset de premier plan (que l'on retrouve également dans le Samsung Galaxy S24 Ultra) et d'une batterie à charge rapide. Des spécifications impressionnantes donc, et il est presque certain qu'elles sont exactes, puisque la OnePlus Pad 2 serait la version mondiale de la OnePlus Pad Pro, qui a déjà été lancée avec ces spécifications en Chine.

OnePlus a décrit la OnePlus Pad Pro comme la "tablette Android la plus puissante" à ce jour, il est donc raisonnable de s'attendre à ce que la société demande un prix assez élevé pour cette tablette. Mais selon Brar, la OnePlus Pad 2 sera vendue au détail pour seulement 47 999₹, ce qui se traduit par environ 525 €. En fait, pour une durée limitée, elle pourrait même être vendue à seulement 45 999₹ selon Brar, ce qui correspond à environ 505 €.

Une alternative à l'iPad

Son prix se situerait donc entre celui de l'iPad 10,9 pouces (2022) et celui de l'iPad Air 11 pouces (2024), ce qui semble tout à fait raisonnable.

Mais l'augmentation des spécifications - et en particulier le chipset Snapdragon à la place du chipset MediaTek de l'original - justifie largement cette légère augmentation de prix.

En plus des spécifications et du prix du OnePlus Pad 2, Brar a également partagé les prix indiens de l'accessoire Smart Keyboard de la tablette et du stylet OnePlus Stylo 2, qui, après conversion, devraient être d'environ 130 € et 55 € respectivement, si cette fuite est exacte.

Enfin, l'emballage du OnePlus Pad 2 a été inclus dans cette fuite, nous donnant un aperçu de l'arrière de la tablette - bien que, comme prévu, il semble identique à celui du OnePlus Pad Pro. Nous devrions savoir avec certitude si tous ces détails sont exacts ou non lors du OnePlus Summer Launch Event, qui aura lieu aujourd'hui (16 juillet), à 15h (heure de Paris).

